https://ria.ru/20230109/konventsiya-1843786532.html

Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции

Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции - РИА Новости, 10.01.2023

Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции

Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы, заявила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-09T23:57

2023-01-09T23:57

2023-01-10T00:00

политика

россия

совет европы

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы, заявила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.Как уточнили в группе, Россия не намерена участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Москва может также денонсировать и некоторые другие соглашения, отмечается в сообщении.Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с коррупцией и сотрудничество с другими государствами в этой сфере, а выход из конвенции никоим образом "не подрывает борьбу с этим злом".

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/1843643808.html

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политика, россия, совет европы