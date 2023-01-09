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Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции - РИА Новости, 10.01.2023
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Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции
Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции - РИА Новости, 10.01.2023
Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции
Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы, заявила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-09T23:57
2023-01-10T00:00
политика
россия
совет европы
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы, заявила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.Как уточнили в группе, Россия не намерена участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Москва может также денонсировать и некоторые другие соглашения, отмечается в сообщении.Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с коррупцией и сотрудничество с другими государствами в этой сфере, а выход из конвенции никоим образом "не подрывает борьбу с этим злом".
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политика, россия, совет европы
Политика, Россия, Совет Европы
23:57 09.01.2023 (обновлено: 00:00 10.01.2023)
 
Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции

Посольство России: Москва вышла из антикоррупционной конвенции из-за шагов Совета Европы

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Москва
Москва
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы, заявила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.
"Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы", — говорится в заявлении посольства в Twitter.
Как уточнили в группе, Россия не намерена участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Москва может также денонсировать и некоторые другие соглашения, отмечается в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с коррупцией и сотрудничество с другими государствами в этой сфере, а выход из конвенции никоим образом "не подрывает борьбу с этим злом".
Выход России из антикоррупционной конвенции. Что нужно знать - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 13:04Прямой эфир
Выход России из антикоррупционной конвенции. Что нужно знать
 
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