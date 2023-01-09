23:57 09.01.2023 (обновлено: 00:00 10.01.2023)
Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции
Посольство России: Москва вышла из антикоррупционной конвенции из-за шагов Совета Европы
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Москва
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы, заявила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.
"Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы", — говорится в заявлении посольства в Twitter.
Как уточнили в группе, Россия не намерена участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Москва может также денонсировать и некоторые другие соглашения, отмечается в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с коррупцией и сотрудничество с другими государствами в этой сфере, а выход из конвенции никоим образом "не подрывает борьбу с этим злом".