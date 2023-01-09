https://ria.ru/20230109/konventsiya-1843595692.html

Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции

Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции - РИА Новости, 09.01.2023

Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции

Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:50

2023-01-09T10:50

2023-01-09T16:36

россия

госдума рф

политика

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию."Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в документе.Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов."В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения <...> в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — указано в тексте.Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выход из международного документа может привести к "определенным сложностям" с выдачей подозреваемых в коррупционных преступлениях, но это связано с общей линией Совета Европы. В то же время принятое решение никак не подрывает "внутренний потенциал по борьбе с коррупцией", подчеркнул представитель Кремля.Москва 15 марта официально уведомила Совет Европы о своем выходе из организации. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение, что Россия перестает быть ее членом с 16 марта.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, политика, владимир путин