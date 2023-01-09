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Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции - РИА Новости, 09.01.2023
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Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции
Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции - РИА Новости, 09.01.2023
Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции
Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:50
2023-01-09T16:36
россия
госдума рф
политика
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию."Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в документе.Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов."В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения &lt;...&gt; в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — указано в тексте.Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выход из международного документа может привести к "определенным сложностям" с выдачей подозреваемых в коррупционных преступлениях, но это связано с общей линией Совета Европы. В то же время принятое решение никак не подрывает "внутренний потенциал по борьбе с коррупцией", подчеркнул представитель Кремля.Москва 15 марта официально уведомила Совет Европы о своем выходе из организации. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение, что Россия перестает быть ее членом с 16 марта.
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россия, госдума рф, политика, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Политика, Владимир Путин
10:50 09.01.2023 (обновлено: 16:36 09.01.2023)
 
Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции

Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания Государственной думы
Автомобиль полиции у здания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции у здания Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в документе.
Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.
"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения <...> в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — указано в тексте.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выход из международного документа может привести к "определенным сложностям" с выдачей подозреваемых в коррупционных преступлениях, но это связано с общей линией Совета Европы. В то же время принятое решение никак не подрывает "внутренний потенциал по борьбе с коррупцией", подчеркнул представитель Кремля.
Москва 15 марта официально уведомила Совет Европы о своем выходе из организации. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение, что Россия перестает быть ее членом с 16 марта.
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