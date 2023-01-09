https://ria.ru/20230109/kolmanovskiy-1842147370.html

Биография Эдуарда Колмановского

Биография Эдуарда Колмановского - РИА Новости, 09.01.2023

Биография Эдуарда Колмановского

Советский композитор Эдуард Савельевич Колмановский родился 9 января 1923 года в Могилеве (ныне Белоруссия). РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T02:11

2023-01-09T02:11

2023-01-09T02:11

справки

эдуард колмановский

могилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842149615_0:28:3131:1789_1920x0_80_0_0_178aea721406646ee7cbc4cea868451d.jpg

Советский композитор Эдуард Савельевич Колмановский родился 9 января 1923 года в Могилеве (ныне Белоруссия).В 1936-1941 годах учился в музыкальной школе и музыкальном училище имени Гнесиных в Москве. В 1945 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции педагога Виссариона Шебалина.В 1947-1952 годах он работал ответственным редактором музыкального вещания Всесоюзного радио. В это же время Колмановский начал композиторскую деятельность, сочинил свои первые песни: "Песня матери" (стихи Михаила Матусовского), "Зачем, почему?..", "Мы увидимся с тобой" (Владлен Бахнов и Яков Костюковский), "Марианна" (Татьяна Сикорская), "В вечерней тишине" (Виктор Типот). Первый большой успех пришел к композитору в 1955 году, когда во МХАТе состоялась премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь, или Как вам угодно". Широкую популярность получили песни "Поздно ночью", "Где красотка, ты гуляешь?", исполненные одним из действующих лиц – Шутом. Тексты сочинил поэт Павел Антокольский.Впоследствии Эдуард Колмановский написал музыку для спектаклей МХАТа "Дорога через Сокольники" (1958) и "Сталевары" (1972).Эдуард Колмановский сотрудничал со многими ведущими театрами страны. Он написал музыку к спектаклям театра имени Евгения Вахтангова: "Старые друзья" (1968), "Здравствуй, Крымов!" (1971), "Кот в сапогах" (1974), "Про Ивана-не-великана" (1980) и "Мария Тюдор" (1985); "Современника": "Голый король" (1960), "Третье желание" (1961), "Белоснежка и семь гномов" (1961), "Без креста" (1963), "Принцесса и дровосек" (1969); Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке): "Ничего подобного" (1959), "Немой рыцарь" (1961).В разные годы Эдуард Колмановский также сотрудничал с Московским драматическим театром имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), Центральным театром Советской Армии (ныне Центральный академический театр Российской Армии), Московским драматическим театром им. Пушкина, Театром на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной), Московским театром юного зрителя, Московским театром имени Ермоловой.Всенародную известность получила песня "Я люблю тебя, жизнь" (1958), написанная на стихи Константина Ваншенкина по заказу Марка Бернеса. В 1961 году была написана еще одна из главных песен Эдуарда Колмановского "Хотят ли русские войны" на стихи Евгения Евтушенко, тогда же ее впервые спел Марк Бернес. В дальнейшем артист исполнил следующие песни, сочиненные Колмановским: "Я работаю волшебником" (1964), "Убийцы ходят по земле" (1965), "Все еще впереди" (1966), "Я улыбаюсь тебе" (1966), "Когда разлюбишь ты" (1967).В общей сложности композитор написал более 200 песен, в числе которых "За окошком свету мало" (1963), "Журавленок" (1964), "Алеша" (1966), "Я вернусь к тебе, Россия" (1968), "Мужчины" (1973), "Чета белеющих берез" (1976), "Ребят позабыть не могу" (1977), "Диалог у новогодней елки" (1978) и другие. В разные годы песни Эдуарда Колмановского исполняли такие известные певцы, как Георг Отс, Гелена Великанова, Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Бедрос и Филипп Киркоровы, Лев Лещенко и другие.В качестве композитора принял участие в работе над художественными фильмами "Весна на Одере" (1967), "Денискины рассказы" (1970), "Вас вызывает Таймыр" (1970), "Я – 11 – 17" (1970), "Большая перемена" (1972-1973), "Три дня в Москве" (1974) и "По семейным обстоятельствам" (1977). Сочинил музыку для документальных фильмов "Над нами одно небо" (1957), "Волшебное зеркало" (1958).Вместе с тем Колмановский написал музыкальные темы для мультфильмов "Ореховый прутик" (1955), "Гадкий утенок" (1956), "Почему ушел котенок" (1957), "Мальчик из Неаполя" (1958), "Али-Баба и сорок разбойников" (1959), "Петя-Петушок" (1960), "Муравьишка-хвастунишка" (1961) и др.Колмановский – автор крупных оркестровых сочинений, в частности, сюит "Лирическая" (1945), "Сюита на греческие темы" (1948), "Славянские танцы" (1953).В начале 1970-х годов композитор входил в состав жюри популярного телевизионного конкурса "Алло, мы ищем таланты!".27 июля 1994 года Эдуард Колмановский скончался. Его похоронили на Введенском кладбище Москвы.Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1984).Старший сын Сергей Колмановский также стал композитором и музыковедом, младший сын – Александр Колмановский – является психологом и директором Центра социально-психологической реабилитации "Наша жизнь". Материал подготовлен на основе информации и открытых источников

могилев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эдуард колмановский, могилев