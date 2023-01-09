МИД Приднестровья: действия Молдавии могут разрушить переговорный механизм
МИД Приднестровья: действия Молдавии могут привести к разрушению переговорного механизма
Флаг Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Нововведения в уголовное законодательство Молдавии, в частности, установление уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов, грозящие обернуться преследованиями жителей Приднестровья, могут привести к разрушению переговорного механизма по приднестровскому урегулированию, говорится в комментарии МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Ранее парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект об установлении уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов.
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Как указали в МИД ПМР, к такому выводу приднестровские дипломаты пришли на основании ответа представителя по политическим вопросам от Молдавии Олега Серебряна на запрос о рассматриваемых молдавским парламентом нововведениях в уголовное законодательство.
МИД ПМР обратил внимание на формально-отписочный характер ноты молдавской чиновника, не содержащей четкого ответа на поставленные вопросы и внятной позиции Кишинева по поводу угрозы безопасности для приднестровских граждан после принятия законопроекта, что еще раз подтверждает обоснованность обеспокоенности Тирасполя.
"Кроме того, наличие в ответном письме не имеющих ничего общего с действительностью обвинительных лозунгов в адрес Приднестровья дает основание предполагать, что действия Кишинева не ограничатся законодательными изменениями и могут повлечь серьёзные риски разрушения существующего международного переговорного механизма в рамках молдово-приднестровского урегулирования", - подчеркивается в комментарии.
В документе отмечается, что МИД ПМР ожидает "предметной публичной реакции и конкретных мер политико-дипломатического реагирования от участников переговорного процесса, включая Действующее председательство в ОБСЕ". Кроме того, МИД предостерег молдавскую сторону от опрометчивых и недальновидных действий, несущих угрозу гражданам ПМР и провоцирующих напряжённость в отношениях сторон.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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