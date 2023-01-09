https://ria.ru/20230109/kishinev-1843760085.html

МИД Приднестровья: действия Молдавии могут разрушить переговорный механизм

МИД Приднестровья: действия Молдавии могут разрушить переговорный механизм - РИА Новости, 09.01.2023

МИД Приднестровья: действия Молдавии могут разрушить переговорный механизм

Нововведения в уголовное законодательство Молдавии, в частности, установление уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:50

2023-01-09T19:50

2023-01-09T19:50

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Нововведения в уголовное законодательство Молдавии, в частности, установление уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов, грозящие обернуться преследованиями жителей Приднестровья, могут привести к разрушению переговорного механизма по приднестровскому урегулированию, говорится в комментарии МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект об установлении уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов. Как указали в МИД ПМР, к такому выводу приднестровские дипломаты пришли на основании ответа представителя по политическим вопросам от Молдавии Олега Серебряна на запрос о рассматриваемых молдавским парламентом нововведениях в уголовное законодательство. МИД ПМР обратил внимание на формально-отписочный характер ноты молдавской чиновника, не содержащей четкого ответа на поставленные вопросы и внятной позиции Кишинева по поводу угрозы безопасности для приднестровских граждан после принятия законопроекта, что еще раз подтверждает обоснованность обеспокоенности Тирасполя. "Кроме того, наличие в ответном письме не имеющих ничего общего с действительностью обвинительных лозунгов в адрес Приднестровья дает основание предполагать, что действия Кишинева не ограничатся законодательными изменениями и могут повлечь серьёзные риски разрушения существующего международного переговорного механизма в рамках молдово-приднестровского урегулирования", - подчеркивается в комментарии. В документе отмечается, что МИД ПМР ожидает "предметной публичной реакции и конкретных мер политико-дипломатического реагирования от участников переговорного процесса, включая Действующее председательство в ОБСЕ". Кроме того, МИД предостерег молдавскую сторону от опрометчивых и недальновидных действий, несущих угрозу гражданам ПМР и провоцирующих напряжённость в отношениях сторон. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

https://ria.ru/20221228/priznanie-1842060590.html

https://ria.ru/20221225/konfrontatsiya-1841219129.html

https://ria.ru/20221228/situatsiya-1842059032.html

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тирасполь

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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, обсе