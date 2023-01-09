https://ria.ru/20230109/kazaryan-1843745622.html

Биография Ваге Казаряна

Биография Ваге Казаряна - РИА Новости, 09.01.2023

Биография Ваге Казаряна

Генерал-майор полиции Республики Армения Ваге Робертович Казарян родился 15 июня 1974 года в Иджеване (Армения). РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:40

2023-01-09T18:40

2023-01-09T18:40

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армения

политика

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Генерал-майор полиции Республики Армения Ваге Робертович Казарян родился 15 июня 1974 года в Иджеване (Армения).В 1995 году окончил экономический факультет Ереванского государственного университета. В 2009 году – юридический факультет Ереванского государственного университета.В 1995-1996 годах служил в Вооруженных силах Армении.В декабре 2003 года начал трудовую деятельность инспектором штаба управления полиции Тавушской области Армении.В 2004-2005 годах был главным инспектором штаба управления полиции Тавушской области.С декабря 2005 года – оперуполномоченный группы уголовного розыска по борьбе с наркобизнесом и наркоманией управления полиции Тавушской области.С февраля 2007 года – старший оперуполномоченный по борьбе с наркобизнесом и наркоманией отделения уголовного розыска управления полиции Тавушской области.С декабря 2009 года по январь 2012 года был начальником отделения уголовного розыска Иджеванского отдела управления полиции Тавушской области.С января 2012 года по март 2016 года занимал должность заместителя начальника по оперативной части Иджеванского отдела управления полиции Тавушской области.С марта 2016 года по май 2018 года – начальник Дилиджанского отдела управления полиции Тавушской области.С мая 2018 года по май 2019 года – начальник управления полиции Тавушской области. 22 мая 2019 года был назначен командующим войсками полиции Республики Армения, заместителем начальника полиции Армении.8 июня 2020 года был назначен на должность начальника полиции Республики Армения.В июле 2021 года Ваге Казаряну было присвоено звание генерал-майора полиции.9 января 2023 года президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Ваге Казаряна министром внутренних дел Армении. Ваге Казарян награжден рядом ведомственных медалей и нагрудных знаков полиции Республики Армения.Женат, двое сыновей и дочь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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