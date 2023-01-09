14:36 09.01.2023 (обновлено: 16:20 09.01.2023)
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили на Украине
Представитель Украины Янушевич: в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В находящемся под контролем украинских военных Херсоне в результате взрыва поврежден один из объектов критической инфраструктуры, а также электроподстанция, написал назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале.
"В эту ночь российские (военные - ред.) атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Произошел пожар... Также в результате обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", - сказал он.
Он отметил, что при этом подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в ряде областей на востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.