https://ria.ru/20230109/infrastruktura-1843663184.html

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили на Украине

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили на Украине - РИА Новости, 09.01.2023

В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили на Украине

В находящемся под контролем украинских военных Херсоне в результате взрыва поврежден один из объектов критической инфраструктуры, а также электроподстанция,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:36

2023-01-09T14:36

2023-01-09T16:20

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В находящемся под контролем украинских военных Херсоне в результате взрыва поврежден один из объектов критической инфраструктуры, а также электроподстанция, написал назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале. "В эту ночь российские (военные - ред.) атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Произошел пожар... Также в результате обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", - сказал он. Он отметил, что при этом подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в ряде областей на востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230108/tes-1843484990.html

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843442913.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, херсон, киев, украина, вооруженные силы рф