https://ria.ru/20230109/informvzaimodeystvie-1843674486.html
Липецкая область наладит информвзаимодействие в сфере ЖКХ
Липецкая область наладит информвзаимодействие в сфере ЖКХ - РИА Новости, 09.01.2023
Липецкая область наладит информвзаимодействие в сфере ЖКХ
Власти Липецкой области подписали соглашение с министерством строительства и ЖКХ России об информационном обмене данными между профильными региональными и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:01
2023-01-09T15:01
2023-01-09T15:01
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
россия
экономика
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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области подписали соглашение с министерством строительства и ЖКХ России об информационном обмене данными между профильными региональными и федеральными структурами в цифровом формате, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что взаимодействие будет осуществляться благодаря интеграции федеральной и региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).По словам Артамонова, специально разработанная информационная программа позволит ведомствам автоматически обмениваться сведениями, получать доступ к различным пространственным данным, например, о земельных участках, выданных градостроительных планах, заключениях экспертизы проектной документации, предоставленных разрешениях на строительство, а также об объектах капитального строительства.Артамонов отметил, что региональная платформа уже запущена и готова к процессу интеграции. В ней собраны все градостроительные документы региона, данные об объектах капитального строительства, а также о реализации инвестиционно-строительных проектов и прочих градостроительных процессах."Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и её интеграция с федеральной ускорит процессы цифровизации в строительной отрасли, а также сделает её максимально открытой для всех работников сферы", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20221208/svalka-1837303857.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, россия, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия, Экономика
ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области подписали соглашение с министерством строительства и ЖКХ России об информационном обмене данными между профильными региональными и федеральными структурами в цифровом формате, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что взаимодействие будет осуществляться благодаря интеграции федеральной и региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
По словам Артамонова, специально разработанная информационная программа позволит ведомствам автоматически обмениваться сведениями, получать доступ к различным пространственным данным, например, о земельных участках, выданных градостроительных планах, заключениях экспертизы проектной документации, предоставленных разрешениях на строительство, а также об объектах капитального строительства.
Артамонов
отметил, что региональная платформа уже запущена и готова к процессу интеграции. В ней собраны все градостроительные документы региона, данные об объектах капитального строительства, а также о реализации инвестиционно-строительных проектов и прочих градостроительных процессах.
"Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и её интеграция с федеральной ускорит процессы цифровизации в строительной отрасли, а также сделает её максимально открытой для всех работников сферы", – прокомментировал Артамонов.