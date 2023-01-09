https://ria.ru/20230109/informvzaimodeystvie-1843674486.html

Липецкая область наладит информвзаимодействие в сфере ЖКХ

Липецкая область наладит информвзаимодействие в сфере ЖКХ - РИА Новости, 09.01.2023

Липецкая область наладит информвзаимодействие в сфере ЖКХ

Власти Липецкой области подписали соглашение с министерством строительства и ЖКХ России об информационном обмене данными между профильными региональными и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:01

2023-01-09T15:01

2023-01-09T15:01

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

россия

экономика

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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области подписали соглашение с министерством строительства и ЖКХ России об информационном обмене данными между профильными региональными и федеральными структурами в цифровом формате, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что взаимодействие будет осуществляться благодаря интеграции федеральной и региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).По словам Артамонова, специально разработанная информационная программа позволит ведомствам автоматически обмениваться сведениями, получать доступ к различным пространственным данным, например, о земельных участках, выданных градостроительных планах, заключениях экспертизы проектной документации, предоставленных разрешениях на строительство, а также об объектах капитального строительства.Артамонов отметил, что региональная платформа уже запущена и готова к процессу интеграции. В ней собраны все градостроительные документы региона, данные об объектах капитального строительства, а также о реализации инвестиционно-строительных проектов и прочих градостроительных процессах."Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и её интеграция с федеральной ускорит процессы цифровизации в строительной отрасли, а также сделает её максимально открытой для всех работников сферы", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20221208/svalka-1837303857.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, россия, экономика