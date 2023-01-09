Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/grodno-1843731652.html
Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей
Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей - РИА Новости, 09.01.2023
Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей
Первый консульский приём граждан состоялся в понедельник в генеральном консульстве Российской Федерации в белорусском Гродно, сообщили в российском... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:48
2023-01-09T17:48
россия
белоруссия
гродно
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841900322_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_648e2b71c6e6ed44cee294f828461544.jpg
МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Первый консульский приём граждан состоялся в понедельник в генеральном консульстве Российской Федерации в белорусском Гродно, сообщили в российском диппредставительстве. "Девятого января состоялся первый консульский приём граждан в генеральном консульстве Российской Федерации в Гродно", - говорится в сообщении в его телеграм-канале. Генеральное консульство России в Гродно на западе Белоруссии открылось 28 декабря. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. Грызлов ранее анонсировал, что консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. Российское и белорусское внешнеполитическое ведомства также обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В Белоруссии также работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
https://ria.ru/20221219/politika-1839866241.html
россия
белоруссия
гродно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841900322_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_834d33f6ee7f36bf9f2a20555e5a3138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, гродно, политика
Россия, Белоруссия, Гродно, Политика
17:48 09.01.2023
 
Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей

Генконсульство России в Гродно провело первый консульский прием посетителей

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия
Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь
Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Первый консульский приём граждан состоялся в понедельник в генеральном консульстве Российской Федерации в белорусском Гродно, сообщили в российском диппредставительстве.
"Девятого января состоялся первый консульский приём граждан в генеральном консульстве Российской Федерации в Гродно", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.
Генеральное консульство России в Гродно на западе Белоруссии открылось 28 декабря. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. Грызлов ранее анонсировал, что консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. Российское и белорусское внешнеполитическое ведомства также обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В Белоруссии также работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 22:33
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике
 
РоссияБелоруссияГродноПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала