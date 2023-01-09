Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей
Генконсульство России в Гродно провело первый консульский прием посетителей
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь
Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Первый консульский приём граждан состоялся в понедельник в генеральном консульстве Российской Федерации в белорусском Гродно, сообщили в российском диппредставительстве.
"Девятого января состоялся первый консульский приём граждан в генеральном консульстве Российской Федерации в Гродно", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.
Генеральное консульство России в Гродно на западе Белоруссии открылось 28 декабря. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. Грызлов ранее анонсировал, что консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. Российское и белорусское внешнеполитическое ведомства также обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В Белоруссии также работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
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