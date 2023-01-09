https://ria.ru/20230109/grodno-1843731652.html

Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей

Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей - РИА Новости, 09.01.2023

Генконсульство России в Гродно приняло первых посетителей

Первый консульский приём граждан состоялся в понедельник в генеральном консульстве Российской Федерации в белорусском Гродно, сообщили в российском... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:48

2023-01-09T17:48

2023-01-09T17:48

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политика

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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Первый консульский приём граждан состоялся в понедельник в генеральном консульстве Российской Федерации в белорусском Гродно, сообщили в российском диппредставительстве. "Девятого января состоялся первый консульский приём граждан в генеральном консульстве Российской Федерации в Гродно", - говорится в сообщении в его телеграм-канале. Генеральное консульство России в Гродно на западе Белоруссии открылось 28 декабря. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. Грызлов ранее анонсировал, что консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. Российское и белорусское внешнеполитическое ведомства также обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В Белоруссии также работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.

https://ria.ru/20221219/politika-1839866241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, гродно, политика