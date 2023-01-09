Рейтинг@Mail.ru
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/gollivud-1843552309.html
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian - РИА Новости, 09.01.2023
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian
Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T01:41
2023-01-09T01:45
владимир зеленский
голливуд
сша
украина
шон пенн
юлия мендель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830138961_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_aa7d81ecaac57df2e6aac9a3c2447246.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель Кошив.В статье приводится мнение Никки Фаулер, президента Ассоциации голливудских критиков, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом."Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей", — добавила Фаулер.Автор статьи приходит к выводу, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".В начале ноября американский актер Шон Пенн привез Зеленскому статуэтку премии "Оскар". Также на Украину в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Джессика Честейн.В России уже обращали внимание на применение театральных навыков Зеленского в политических целях, в частности, в США. Так, по мнению сенатора Константина Косачева, президент США Джо Байден использовал украинского лидера как актера во время его визита в Штаты, чтобы убедить конгресс согласиться на очередные поставки вооружений Киеву.
https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843514823.html
https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843468408.html
голливуд
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830138961_191:0:2859:2001_1920x0_80_0_0_57922c95e067a784bc749cf59f1a371c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, голливуд, сша, украина, шон пенн, юлия мендель, в мире
Владимир Зеленский, Голливуд, США, Украина, Шон Пенн, Юлия Мендель, В мире
01:41 09.01.2023 (обновлено: 01:45 09.01.2023)
 
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian

Guardian: бывший актер и комик Зеленский достиг почти легендарного статуса в Голливуде

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeАктер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии Оскар Владимиру Зеленскому - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель Кошив.
"По словам тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского, именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих", — отметила журналистка.
В статье приводится мнение Никки Фаулер, президента Ассоциации голливудских критиков, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом.
"Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей", — добавила Фаулер.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 18:53
В США посмеялись над новой просьбой Зеленского
Автор статьи приходит к выводу, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".
“Как бывший актер, Зеленский ценит силу актеров, особенно из Голливуда”, — поделилась своим мнением бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
В начале ноября американский актер Шон Пенн привез Зеленскому статуэтку премии "Оскар". Также на Украину в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Джессика Честейн.
В России уже обращали внимание на применение театральных навыков Зеленского в политических целях, в частности, в США. Так, по мнению сенатора Константина Косачева, президент США Джо Байден использовал украинского лидера как актера во время его визита в Штаты, чтобы убедить конгресс согласиться на очередные поставки вооружений Киеву.
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 11:40
В США озвучили неудобную правду о Байдене и Зеленском
 
Владимир ЗеленскийГолливудСШАУкраинаШон ПеннЮлия МендельВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала