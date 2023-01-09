https://ria.ru/20230109/gollivud-1843552309.html
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian - РИА Новости, 09.01.2023
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian
Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T01:41
2023-01-09T01:41
2023-01-09T01:45
владимир зеленский
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сша
украина
шон пенн
юлия мендель
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель Кошив.В статье приводится мнение Никки Фаулер, президента Ассоциации голливудских критиков, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом."Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей", — добавила Фаулер.Автор статьи приходит к выводу, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".В начале ноября американский актер Шон Пенн привез Зеленскому статуэтку премии "Оскар". Также на Украину в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Джессика Честейн.В России уже обращали внимание на применение театральных навыков Зеленского в политических целях, в частности, в США. Так, по мнению сенатора Константина Косачева, президент США Джо Байден использовал украинского лидера как актера во время его визита в Штаты, чтобы убедить конгресс согласиться на очередные поставки вооружений Киеву.
https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843514823.html
https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843468408.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир зеленский, голливуд, сша, украина, шон пенн, юлия мендель, в мире
Владимир Зеленский, Голливуд, США, Украина, Шон Пенн, Юлия Мендель, В мире
01:41 09.01.2023 (обновлено: 01:45 09.01.2023)
Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian
Guardian: бывший актер и комик Зеленский достиг почти легендарного статуса в Голливуде
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian
Изобель Кошив.
"По словам тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского, именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины
после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих", — отметила журналистка.
В статье приводится мнение Никки Фаулер, президента Ассоциации голливудских критиков, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом.
"Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей", — добавила Фаулер.
Автор статьи приходит к выводу, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".
“Как бывший актер, Зеленский ценит силу актеров, особенно из Голливуда”, — поделилась своим мнением бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
.
В начале ноября американский актер Шон Пенн
привез Зеленскому статуэтку премии "Оскар". Также на Украину
в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли
, Бен Стиллер и Джессика Честейн
.
В России уже обращали внимание на применение театральных навыков Зеленского в политических целях, в частности, в США. Так, по мнению сенатора Константина Косачева, президент США Джо Байден использовал украинского лидера как актера во время его визита в Штаты, чтобы убедить конгресс согласиться на очередные поставки вооружений Киеву.