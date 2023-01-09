https://ria.ru/20230109/gollivud-1843552309.html

Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian

Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian - РИА Новости, 09.01.2023

Зеленский "покорил" Голливуд, пишет Guardian

Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T01:41

2023-01-09T01:41

2023-01-09T01:45

владимир зеленский

голливуд

сша

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шон пенн

юлия мендель

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США, написала обозреватель Guardian Изобель Кошив.В статье приводится мнение Никки Фаулер, президента Ассоциации голливудских критиков, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", и заинтриговало не только Голливуд, но и США в целом."Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей", — добавила Фаулер.Автор статьи приходит к выводу, что бывший актер и комик Зеленский достиг "почти легендарного статуса в Голливуде".В начале ноября американский актер Шон Пенн привез Зеленскому статуэтку премии "Оскар". Также на Украину в период с 24 февраля приезжали и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Джессика Честейн.В России уже обращали внимание на применение театральных навыков Зеленского в политических целях, в частности, в США. Так, по мнению сенатора Константина Косачева, президент США Джо Байден использовал украинского лидера как актера во время его визита в Штаты, чтобы убедить конгресс согласиться на очередные поставки вооружений Киеву.

https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843514823.html

https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843468408.html

голливуд

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир зеленский, голливуд, сша, украина, шон пенн, юлия мендель, в мире