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Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
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Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос
Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос
Почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, пишет газета Bild со ссылкой на исследование, проведенное институтом... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:29
2023-01-09T07:29
в мире
германия
кристина ламбрехт
киев
украина
bild
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, пишет газета Bild со ссылкой на исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения Insa. Ламбрехт в последние месяцы уже неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми. Исследование Insa показало, что 64% респондентов считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. Противоположного мнения придерживаются 15%. Плохим министром обороны Ламбрехт считают 59% немцев, тогда как 9% полагают, что она хороший министр. В исследовании принял участие 1001 респондент. Сроки проведения, а также статистическая погрешность не уточняются.
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в мире, германия, кристина ламбрехт, киев, украина, bild
В мире, Германия, Кристина Ламбрехт, Киев, Украина, Bild
07:29 09.01.2023
 
Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос

Bild: почти две трети немцев хотят отставки нынешнего министра обороны Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, пишет газета Bild со ссылкой на исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения Insa.
Ламбрехт в последние месяцы уже неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Исследование Insa показало, что 64% респондентов считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. Противоположного мнения придерживаются 15%. Плохим министром обороны Ламбрехт считают 59% немцев, тогда как 9% полагают, что она хороший министр.
В исследовании принял участие 1001 респондент. Сроки проведения, а также статистическая погрешность не уточняются.
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В миреГерманияКристина ЛамбрехтКиевУкраинаBild
 
 
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