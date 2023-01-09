https://ria.ru/20230109/germaniya-1843566814.html

Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос

Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023

Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос

Почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, пишет газета Bild со ссылкой на исследование, проведенное институтом... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:29

2023-01-09T07:29

2023-01-09T07:29

в мире

германия

кристина ламбрехт

киев

украина

bild

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии, пишет газета Bild со ссылкой на исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения Insa. Ламбрехт в последние месяцы уже неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми. Исследование Insa показало, что 64% респондентов считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. Противоположного мнения придерживаются 15%. Плохим министром обороны Ламбрехт считают 59% немцев, тогда как 9% полагают, что она хороший министр. В исследовании принял участие 1001 респондент. Сроки проведения, а также статистическая погрешность не уточняются.

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843551177.html

германия

киев

украина

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в мире, германия, кристина ламбрехт, киев, украина, bild