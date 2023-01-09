https://ria.ru/20230109/gaz-1843565485.html
Эксперт назвал условие снижения цен на газ в Европе
Эксперт назвал условие снижения цен на газ в Европе - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперт назвал условие снижения цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ на европейском рынке снизятся после запуска и выхода на полную мощность крупных активов сжижения газа, что произойдёт не ранее 2026 года,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:04
2023-01-09T07:04
2023-01-09T07:04
экономика
европа
арктик спг - 2
цены на нефть
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ на европейском рынке снизятся после запуска и выхода на полную мощность крупных активов сжижения газа, что произойдёт не ранее 2026 года, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "В условиях реализации политики Европы по отказу от импорта российского природного газа существенное сокращение цен "голубого топлива" возможно только в случае формирования избытка предложения на мировом рынке СПГ. С учётом ожидаемого роста спроса на данный продукт на европейском и азиатском рыках сложиться подобная ситуация может не ранее 2026 года", — полагает Тимонин. Причиной этого, по его словам, станет запуск и выход на полную мощность ряда крупных производств сжижения газа, находящихся сегодня на стадии строительства. В их число входит существенное расширение мощностей катарской компании Qatargas, североамериканские заводы Plaquemines и LNG Canada, российский "Арктик СПГ 2" и другие объекты. Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. В последние дни прошедшего года стоимость газа на европейских биржах впервые с февраля опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
https://ria.ru/20230109/azs-1843564573.html
https://ria.ru/20230109/rosneft-1843557018.html
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экономика, европа, арктик спг - 2, цены на нефть
Экономика, Европа, Арктик СПГ - 2, Цены на нефть
Эксперт назвал условие снижения цен на газ в Европе
Тимонин: биржевые цены на газ в Европе снизятся только после ввода новых мощностей СПГ
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ на европейском рынке снизятся после запуска и выхода на полную мощность крупных активов сжижения газа, что произойдёт не ранее 2026 года, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
"В условиях реализации политики Европы по отказу от импорта российского природного газа существенное сокращение цен "голубого топлива" возможно только в случае формирования избытка предложения на мировом рынке СПГ. С учётом ожидаемого роста спроса на данный продукт на европейском и азиатском рыках сложиться подобная ситуация может не ранее 2026 года", — полагает Тимонин.
Причиной этого, по его словам, станет запуск и выход на полную мощность ряда крупных производств сжижения газа, находящихся сегодня на стадии строительства. В их число входит существенное расширение мощностей катарской компании Qatargas, североамериканские заводы Plaquemines и LNG Canada, российский "Арктик СПГ 2
" и другие объекты.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
В последние дни прошедшего года стоимость газа на европейских биржах впервые с февраля опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.