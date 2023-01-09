https://ria.ru/20230109/frantsiya-1841867417.html

Назад в прошлое: французы готовятся к блэкауту

Назад в прошлое: французы готовятся к блэкауту - РИА Новости, 09.01.2023

Назад в прошлое: французы готовятся к блэкауту

Французы активно скупают фонарики, газовые горелки, генераторы — опасаются аварийных или плановых отключений электричества. О том, как страна с крупнейшей в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:00

2023-01-09T08:00

2023-01-09T11:31

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ПАРИЖ, 9 янв — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Французы активно скупают фонарики, газовые горелки, генераторы — опасаются аварийных или плановых отключений электричества. О том, как страна с крупнейшей в Европе атомной энергетикой возвращается в прошлое — в материале РИА Новости.Худшие временаПосле нефтяного кризиса 1973-го Франция, у которой не так много природных ресурсов, сделала ставку на атомную энергетику. Запустили крупнейшую в мире программу по строительству АЭС, и к началу 1990-х республика вошла в число лидеров в области мирного атома. Более 70% французской энергии на протяжении 25 лет вырабатывалось на АЭС. Кроме того, мощный парк реакторов позволил стране стать одним из крупнейших экспортеров электроэнергии.Однако в последние годы французы увлеклись зеленой повесткой — даже местный аналог Минэнерго носит название "Министерства энергетического перехода". Об инвестициях в "мирный атом" французы фактически забыли. Отрасль переживает худшие времена.Во Франции сейчас 56 атомных реакторов, 43 из них ввели в строй до 1990-го. У многих превышены плановые сроки эксплуатации, которые попросту продлевают. Техника стареет, выходит из строя, а модернизация требует колоссальных вложений.Никогда еще французская государственная энергогенерирующая компания EDF не производила так мало энергии, как в 2022-м. Половину всего реакторного парка остановили на ремонт. Весной на сварных швах двенадцати энергоблоков, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения, обнаружили следы коррозии. Причем проблемы возникли на усовершенствованных французами АЭС — со старыми реакторами, аналогичными американским, подобных сложностей нет.Чтобы избежать дефицита электроэнергии, EDF обязалась до зимы перезапустить все остановленные устройства, однако полтора десятка реакторов по-прежнему не работают, и сроки возвращения в эксплуатацию постоянно сдвигают.В результате, по прогнозам аналитиков, доля атома в энергобалансе вместо привычных 70% в этом году может опуститься до 58%. А страна, которая ранее в больших объемах экспортировала электричество, будет вынуждена закупать его у соседей."Город света" без светаОсознав угрозу утраты энергетической независимости, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2022-го заявил о "возрождении ядерной энергетики". В частности, есть планы по строительству 14 реакторов нового поколения: шесть могут ввести в эксплуатацию к 2035-му, остальные — к концу 2040-х. Иными словами, на это уйдут многие годы, а проблемы надо решать уже сейчас.Французский национальный оператор электрических сетей (RTE) еще осенью предупредил, что задержка с перезапуском реакторов грозит тяжелыми последствиями для электроснабжения зимой. Ситуацию осложняет то, что во Франции широко распространено электрическое отопление — долгое время это поощрялось, ведь нужно было куда-то продавать избытки электричества.Теперь из-за вероятных веерных отключений французам предложили сократить энергопотребление. Власти даже разработали мобильное приложение Ecowatt, с помощью которого планируют предупреждать граждан о возможных "сбросах нагрузки" — так на местном "новоязе" назвали плановые отключения света, которые могут потребоваться, чтобы избежать блэкаута.Предполагается, что останавливать подачу электроэнергии в случае необходимости будут на два часа в периоды пиковой нагрузки (утром и вечером). Отключения могут затронуть жилые дома, школы, магазины, общественный транспорт, светофоры, телекоммуникации. Исключения — объекты критической инфраструктуры: больницы, полицейские участки, тюрьмы, правительственные здания и опасные производства.Для отладки системы RTE в декабре провели общенациональные учения, а власти через СМИ распространяют рекомендации для граждан, как вести себя в случае временного отключения электроэнергии. И призывают вместе проводить политику "энергетической трезвости": не отапливать помещения выше 19 градусов, приглушать подсветку зданий, по возможности не зажигать свет. По словам Макрона, если каждый проявит сознательность и снизит энергопотребление на десять процентов, проблем удастся избежать.Согласно последнему прогнозу RTE, благодаря сравнительно теплой погоде и сокращению потребления рождественские праздники для энергетиков пройдут спокойно. Риск отключений света в январе — на среднем уровне.Подготовиться не грехНесмотря на заверения властей, многие готовятся к возможному блэкауту. Так, с начала декабря продавцы свечей зафиксировали резкий рост спроса. Французы закупаются впрок, чтобы не пришлось сидеть в полной темноте. Пока дефицита нет, но он может появиться в случае реальных отключений.Также многие активно разбирают в магазинах туристическое снаряжение: фонарики, походные плиты и газовые горелки. Не потому, что собрались на природу, а чтобы не сидеть голодными, если свет отключат.Кроме того, в два с лишним раза выросли продажи электрогенераторов — не только портативных, но и промышленных: они пользуются спросом у средних и крупных компаний, которые опасаются, что "сброс нагрузки" может нанести серьезный вред оборудованию.В том, что французские граждане в XXI веке боятся остаться без света, некоторые политики и СМИ по традиции винят Россию. Однако очевидно, что местные власти слишком запустили ситуацию в атомной энергетике. И, потеряв время, будут вынуждены долго его наверстывать.

https://ria.ru/20221218/evropa-1839236645.html

https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

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в мире, жкх, эммануэль макрон, франция, европа, россия, edf, министерство энергетики рф (минэнерго россии)