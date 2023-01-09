https://ria.ru/20230109/elektrichestvo-1843733160.html

В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества

В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества - РИА Новости, 09.01.2023

В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе с понедельника вводят "желтые" графики ограничения энергопотребления. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:52

2023-01-09T17:52

2023-01-09T17:52

в мире

украина

черкасская область

укрэнерго

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе с понедельника вводят "желтые" графики ограничения энергопотребления. Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов. При этом он призвал жителей области выключить "лишние" электроприборы, чтобы ситуация с электричеством как можно быстрее выровнялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html

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в мире, украина, черкасская область, укрэнерго