В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества
Власти Черкасской области Украины сообщили о новых графиках ограничения энергопотребления
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди на улице, Украина
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди на улице, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе с понедельника вводят "желтые" графики ограничения энергопотребления.
Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов.
"В связи с понижением лимита мощности и по оперативной команде "Укрэнерго" по всей Черкасской области 9 января с 15.00 (с 16.00 мск - ред.) вводятся желтые графики: три часа со светом, три - без", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
При этом он призвал жителей области выключить "лишние" электроприборы, чтобы ситуация с электричеством как можно быстрее выровнялась.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.