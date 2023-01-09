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В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества - РИА Новости, 09.01.2023
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В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества
В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества - РИА Новости, 09.01.2023
В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе с понедельника вводят "желтые" графики ограничения энергопотребления. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:52
2023-01-09T17:52
в мире
украина
черкасская область
укрэнерго
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе с понедельника вводят "желтые" графики ограничения энергопотребления. Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов. При этом он призвал жителей области выключить "лишние" электроприборы, чтобы ситуация с электричеством как можно быстрее выровнялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, черкасская область, укрэнерго
В мире, Украина, Черкасская область, Укрэнерго
17:52 09.01.2023
 
В Черкасской области Украины ввели новые графики отключения электричества

Власти Черкасской области Украины сообщили о новых графиках ограничения энергопотребления

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди на улице, Украина
Люди на улице, Украина - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди на улице, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе с понедельника вводят "желтые" графики ограничения энергопотребления.
Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов.
"В связи с понижением лимита мощности и по оперативной команде "Укрэнерго" по всей Черкасской области 9 января с 15.00 (с 16.00 мск - ред.) вводятся желтые графики: три часа со светом, три - без", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
При этом он призвал жителей области выключить "лишние" электроприборы, чтобы ситуация с электричеством как можно быстрее выровнялась.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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