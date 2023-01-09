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В Донецке зафиксировали прямые попадания по жилым домам после обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843658427.html
В Донецке зафиксировали прямые попадания по жилым домам после обстрела ВСУ
В Донецке зафиксировали прямые попадания по жилым домам после обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
В Донецке зафиксировали прямые попадания по жилым домам после обстрела ВСУ
Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:17
2023-01-09T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): - улица Петровского, 189, 233 "г" – прямые попадания в многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843254304.html
донецк
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Последствия обстрела Донецка
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:17 09.01.2023 (обновлено: 20:03 09.01.2023)
 
В Донецке зафиксировали прямые попадания по жилым домам после обстрела ВСУ

В Донецке зафиксировали прямые попадания по многоквартирным домам после обстрела ВСУ

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Прямые попадания в многоквартирные дома зафиксированы в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): - улица Петровского, 189, 233 "г" – прямые попадания в многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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