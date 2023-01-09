23:58 09.01.2023 (обновлено: 23:59 09.01.2023)
ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата
Турчак сообщил, что поехавшего в ОАЭ вологодского депутата лишат партбилета ЕР во вторник
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко лишат партбилета во вторник.
Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился".
"За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
По его словам, сегодня все "делают свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать".
"Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью", - подчеркнул политик.