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ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата - РИА Новости, 09.01.2023
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ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата
ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата - РИА Новости, 09.01.2023
ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:58
2023-01-09T23:59
андрей турчак
оаэ
дубай
единая россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко лишат партбилета во вторник. Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". "За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался", - написал Турчак в своем телеграм-канале. По его словам, сегодня все "делают свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать". "Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью", - подчеркнул политик.
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андрей турчак, оаэ, дубай, единая россия
Андрей Турчак, ОАЭ, Дубай, Единая Россия
23:58 09.01.2023 (обновлено: 23:59 09.01.2023)
 
ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата

Турчак сообщил, что поехавшего в ОАЭ вологодского депутата лишат партбилета ЕР во вторник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко лишат партбилета во вторник.
Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился".
"За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
По его словам, сегодня все "делают свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать".
"Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью", - подчеркнул политик.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 21:31
Комиссия ЕР разберется в инциденте с главой Молодежной палаты Калуги
 
Андрей ТурчакОАЭДубайЕдиная Россия
 
 
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