https://ria.ru/20230109/deputat-1843786654.html

ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата

ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата - РИА Новости, 09.01.2023

ЕР лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:58

2023-01-09T23:58

2023-01-09T23:59

андрей турчак

оаэ

дубай

единая россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко лишат партбилета во вторник. Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая. Депутат подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". "За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался", - написал Турчак в своем телеграм-канале. По его словам, сегодня все "делают свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать". "Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью", - подчеркнул политик.

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оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей турчак, оаэ, дубай, единая россия