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СМИ: Британия рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2 - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/challenger-1843698604.html
СМИ: Британия рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2
СМИ: Британия рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2 - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: Британия рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2
Великобритания впервые с начала специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:16
2023-01-09T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Великобритания впервые с начала специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники."Переговоры продолжаются "в течение нескольких недель" о поставке ряда основных боевых танков британской армии Challenger 2 вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник.Как отмечает источник телеканала, Британия может предложить Украине около десяти танков Challenger 2.По данным телеканала, окончательное решение до сих пор не было принято.В декабре 2022 года глава МИД Украины заявил, что Киев надеется получить танки в 2023 году.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html
https://ria.ru/20230109/britaniya-1843554216.html
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в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины
16:16 09.01.2023 (обновлено: 16:36 09.01.2023)
 
СМИ: Британия рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2

Sky News: Британия впервые рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2

© Rheinmetall DefenceБританский танк Challenger 2
Британский танк Challenger 2
© Rheinmetall Defence
Британский танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Великобритания впервые с начала специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Переговоры продолжаются "в течение нескольких недель" о поставке ряда основных боевых танков британской армии Challenger 2 вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник.
Как отмечает источник телеканала, Британия может предложить Украине около десяти танков Challenger 2.
По данным телеканала, окончательное решение до сих пор не было принято.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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