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Американские конгрессмены призвали экстрадировать Болсонару на родину - РИА Новости, 09.01.2023
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Американские конгрессмены призвали экстрадировать Болсонару на родину
Американские конгрессмены призвали экстрадировать Болсонару на родину - РИА Новости, 09.01.2023
Американские конгрессмены призвали экстрадировать Болсонару на родину
Американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:40
2023-01-09T13:40
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
бразилия
сша
флорида
захват правительственных зданий в бразилии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и экстрадировать его на родину. Кастро сравнил вспыхнувшие в воскресенье в Бразилии протесты с ситуацией со штурмом Капитолия в США в январе 2021 года. По его мнению, Болсонару использовал сценарий бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы "вдохновить террористов внутри страны на попытку захватить власть". "Прямо сейчас Болсонару находится во Флориде... его следует экстрадировать в Бразилию. Сообщалось, что в отношении него ведется расследование по делу о коррупции, и он сбежал из Бразилии в США. Он опасный человек, следует отправить его на родину... США не должны быть убежищем для этого авторитарного (лидера), который побудил к внутреннему терроризму в Бразилии", - заявил Кастро в интервью телеканалу CNN. "США должны прекратить предоставлять убежище Болсонару во Флориде", - отреагировала в Twitter на протесты в Бразилии Окасио-Кортес. Ранее СМИ сообщали, что Болсонару улетел в конце декабря во Флориду и пропустил инаугурацию нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота. Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843627906.html
https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843559688.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, бразилия, сша, флорида, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Бразилия, США, Флорида, Захват правительственных зданий в Бразилии
13:40 09.01.2023
 
Американские конгрессмены призвали экстрадировать Болсонару на родину

Американские конгрессмены призвали экстрадировать экс-главу Бразилии Болсонару на родину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и экстрадировать его на родину.
Кастро сравнил вспыхнувшие в воскресенье в Бразилии протесты с ситуацией со штурмом Капитолия в США в январе 2021 года. По его мнению, Болсонару использовал сценарий бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы "вдохновить террористов внутри страны на попытку захватить власть".
Полицейские во время беспорядков в Бразилиа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 12:29
В Бразилии во время протестов пострадали около 50 человек
"Прямо сейчас Болсонару находится во Флориде... его следует экстрадировать в Бразилию. Сообщалось, что в отношении него ведется расследование по делу о коррупции, и он сбежал из Бразилии в США. Он опасный человек, следует отправить его на родину... США не должны быть убежищем для этого авторитарного (лидера), который побудил к внутреннему терроризму в Бразилии", - заявил Кастро в интервью телеканалу CNN.
"США должны прекратить предоставлять убежище Болсонару во Флориде", - отреагировала в Twitter на протесты в Бразилии Окасио-Кортес.
Ранее СМИ сообщали, что Болсонару улетел в конце декабря во Флориду и пропустил инаугурацию нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 04:05
Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками в Бразилии
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
Шестого января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
Сторонники Болсонару штурмуют здание конгресса - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 22:16
Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии
 
В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампБразилияСШАФлоридаЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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