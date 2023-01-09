https://ria.ru/20230109/bolgariya-1843582330.html

Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства

Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства - РИА Новости, 09.01.2023

Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства

Коалиция "Продолжаем перемены" (ПП) не сумела исполнить мандат на формирование правительства Болгарии и вернула его президенту страны Румену Радеву, передает... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:57

2023-01-09T09:57

2023-01-09T09:59

в мире

румен радев

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760115640_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_9de85c4e6ddea77e5d78bb8052cb5dd5.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Коалиция "Продолжаем перемены" (ПП) не сумела исполнить мандат на формирование правительства Болгарии и вернула его президенту страны Румену Радеву, передает Болгарское национальное радио (БНР). Неделю назад Радев вручил предварительный мандат на формирование правительства бывшему министру образования Николаю Денкову – номинанту на пост премьер-министра от коалиции, занявшей второе место на выборах. В понедельник Денков вернул мандат неисполненным ввиду того, что Народное собрание (парламент) отказалось поддержать декларацию о приоритетах его потенциального правительства. Ранее Народное собрание отвергло проект правительства, предложенный Николаем Габровским - номинантом на пост премьера от коалиции ГЕРБ-СДС, победившей на досрочных выборах в октябре. Теперь президент Радев должен сам решить, какой из политических сил в парламенте передать третий мандат. Если в результате этих процедур правительство не будет сформировано, глава государства должен распустить парламент, назначить служебное правительство и объявить досрочные выборы. В преддверии вручения третьего мандата в парламенте сложилась запутанная ситуация. Болгарская социалистическая партия (БСП) заявляет, что не поддержит правительство, мандат на формирование которого будет передан "Движению за права и свободы" (ДПС), представляющему интересы турецкого меньшинства, или пророссийской партии "Возрождение". Партия ГЕРБ готова поддержать мандат "Демократической Болгарии" в случае подписания документа о приоритетах. Самая маленькая парламентская группа "Болгарский восход" заявила, что в случае получения мандата будет консультироваться со всеми фракциями. Коалиция "Продолжаем перемены" пока не приняла решения о своей позиции, а "Возрождение" будет голосовать только за себя. В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правящую коалицию.

https://ria.ru/20221003/nato-1821255218.html

https://ria.ru/20221003/koalitsiya-1821247125.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румен радев, болгария