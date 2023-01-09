https://ria.ru/20230109/bolgariya-1843582330.html
Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства
Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства - РИА Новости, 09.01.2023
Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства
Коалиция "Продолжаем перемены" (ПП) не сумела исполнить мандат на формирование правительства Болгарии и вернула его президенту страны Румену Радеву, передает... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:57
2023-01-09T09:57
2023-01-09T09:59
в мире
румен радев
болгария
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Коалиция "Продолжаем перемены" (ПП) не сумела исполнить мандат на формирование правительства Болгарии и вернула его президенту страны Румену Радеву, передает Болгарское национальное радио (БНР). Неделю назад Радев вручил предварительный мандат на формирование правительства бывшему министру образования Николаю Денкову – номинанту на пост премьер-министра от коалиции, занявшей второе место на выборах. В понедельник Денков вернул мандат неисполненным ввиду того, что Народное собрание (парламент) отказалось поддержать декларацию о приоритетах его потенциального правительства. Ранее Народное собрание отвергло проект правительства, предложенный Николаем Габровским - номинантом на пост премьера от коалиции ГЕРБ-СДС, победившей на досрочных выборах в октябре. Теперь президент Радев должен сам решить, какой из политических сил в парламенте передать третий мандат. Если в результате этих процедур правительство не будет сформировано, глава государства должен распустить парламент, назначить служебное правительство и объявить досрочные выборы. В преддверии вручения третьего мандата в парламенте сложилась запутанная ситуация. Болгарская социалистическая партия (БСП) заявляет, что не поддержит правительство, мандат на формирование которого будет передан "Движению за права и свободы" (ДПС), представляющему интересы турецкого меньшинства, или пророссийской партии "Возрождение". Партия ГЕРБ готова поддержать мандат "Демократической Болгарии" в случае подписания документа о приоритетах. Самая маленькая парламентская группа "Болгарский восход" заявила, что в случае получения мандата будет консультироваться со всеми фракциями. Коалиция "Продолжаем перемены" пока не приняла решения о своей позиции, а "Возрождение" будет голосовать только за себя. В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правящую коалицию.
https://ria.ru/20221003/nato-1821255218.html
https://ria.ru/20221003/koalitsiya-1821247125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румен радев, болгария
В мире, Румен Радев, Болгария
09:57 09.01.2023 (обновлено: 09:59 09.01.2023)
Президенту Болгарии вернули мандат на формирование правительства
Коалиция "Продолжаем перемены" вернула главе Болгарии мандат на формирование правительства
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Коалиция "Продолжаем перемены" (ПП) не сумела исполнить мандат на формирование правительства Болгарии и вернула его президенту страны Румену Радеву, передает Болгарское национальное радио
(БНР).
Неделю назад Радев
вручил предварительный мандат на формирование правительства бывшему министру образования Николаю Денкову – номинанту на пост премьер-министра от коалиции, занявшей второе место на выборах.
В понедельник Денков вернул мандат неисполненным ввиду того, что Народное собрание (парламент) отказалось поддержать декларацию о приоритетах его потенциального правительства.
Ранее Народное собрание отвергло проект правительства, предложенный Николаем Габровским - номинантом на пост премьера от коалиции ГЕРБ-СДС, победившей на досрочных выборах в октябре.
Теперь президент Радев должен сам решить, какой из политических сил в парламенте передать третий мандат. Если в результате этих процедур правительство не будет сформировано, глава государства должен распустить парламент, назначить служебное правительство и объявить досрочные выборы.
В преддверии вручения третьего мандата в парламенте сложилась запутанная ситуация. Болгарская социалистическая партия (БСП) заявляет, что не поддержит правительство, мандат на формирование которого будет передан "Движению за права и свободы" (ДПС), представляющему интересы турецкого меньшинства, или пророссийской партии "Возрождение".
Партия ГЕРБ готова поддержать мандат "Демократической Болгарии" в случае подписания документа о приоритетах. Самая маленькая парламентская группа "Болгарский восход" заявила, что в случае получения мандата будет консультироваться со всеми фракциями.
Коалиция "Продолжаем перемены" пока не приняла решения о своей позиции, а "Возрождение" будет голосовать только за себя.
В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правящую коалицию.
3 октября 2022, 18:32Коалиция ГЕРБ-СДС