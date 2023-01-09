Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса

"Надо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок, внедряя именно риск-ориентированный подход. Но главное - это снизить административную нагрузку на тех, кто соблюдает все нормативы, кто не создает опасности для здоровья людей, для окружающей среды, но и сохранить контроль там, где риски остаются высокими", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.