Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса
Премьер Мишустин призвал продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Надо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок, внедряя именно риск-ориентированный подход. Но главное - это снизить административную нагрузку на тех, кто соблюдает все нормативы, кто не создает опасности для здоровья людей, для окружающей среды, но и сохранить контроль там, где риски остаются высокими", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.