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Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса - РИА Новости, 09.01.2023
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Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса
Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса - РИА Новости, 09.01.2023
Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса
Необходимо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:08
2023-01-09T16:08
михаил мишустин
россия
бизнес
экономика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.
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михаил мишустин, россия, бизнес, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Бизнес, Экономика
16:08 09.01.2023
 
Мишустин призвал продолжать совершенствовать механизм проверок бизнеса

Премьер Мишустин призвал продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Надо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок, внедряя именно риск-ориентированный подход. Но главное - это снизить административную нагрузку на тех, кто соблюдает все нормативы, кто не создает опасности для здоровья людей, для окружающей среды, но и сохранить контроль там, где риски остаются высокими", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Михаил МишустинРоссияБизнесЭкономика
 
 
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