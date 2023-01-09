https://ria.ru/20230109/belorussiya-1843779391.html

Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине

Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине - РИА Новости, 09.01.2023

Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине

В Пентагоне не видят у Белоруссии намерений вступить в военный конфликт на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:14

2023-01-09T22:14

2023-01-09T22:15

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В Пентагоне не видят у Белоруссии намерений вступить в военный конфликт на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге для журналистов, комментируя предстоящие совместные летно-тактические учения Москвы и Минска. Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран. Для этого, как отметили в ведомстве, в воскресенье в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.

https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843271620.html

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в мире, белоруссия, украина, министерство обороны сша, сша, россия