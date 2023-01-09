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Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине - РИА Новости, 09.01.2023
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Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине
Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине - РИА Новости, 09.01.2023
Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине
В Пентагоне не видят у Белоруссии намерений вступить в военный конфликт на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T22:14
2023-01-09T22:15
в мире
белоруссия
украина
министерство обороны сша
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В Пентагоне не видят у Белоруссии намерений вступить в военный конфликт на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге для журналистов, комментируя предстоящие совместные летно-тактические учения Москвы и Минска. Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран. Для этого, как отметили в ведомстве, в воскресенье в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.
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в мире, белоруссия, украина, министерство обороны сша, сша, россия
В мире, Белоруссия, Украина, Министерство обороны США, США, Россия
22:14 09.01.2023 (обновлено: 22:15 09.01.2023)
 
Пентагон не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине

Пентагон не видит в учениях в Белоруссии намерений Минска вступить в конфликт на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoЗдание Министерства обороны США
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Здание Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В Пентагоне не видят у Белоруссии намерений вступить в военный конфликт на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского минобороны на брифинге для журналистов, комментируя предстоящие совместные летно-тактические учения Москвы и Минска.
"Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт", - сообщил он.
Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран. Для этого, как отметили в ведомстве, в воскресенье в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.
Флаги России и Белоруссии во время учений - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 14:54
В Белоруссии отметили эффективность работы совместной с Россией группировки
 
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