https://ria.ru/20230109/bakhmutskoe-1843574717.html

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР - РИА Новости, 09.01.2023

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:07

2023-01-09T09:07

2023-01-09T09:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовский

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара."По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское", — говорится в тексте.Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230109/dnr-1843561214.html

донецкая народная республика

артемовский

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, артемовский, в мире