https://ria.ru/20230109/bakhmutskoe-1843574717.html
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР - РИА Новости, 09.01.2023
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:07
2023-01-09T09:07
2023-01-09T09:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовский
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара."По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское", — говорится в тексте.Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230109/dnr-1843561214.html
донецкая народная республика
артемовский
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, артемовский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовский, В мире
09:07 09.01.2023 (обновлено: 09:49 09.01.2023)
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Бахмутское в районе Соледара