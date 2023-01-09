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Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/bakhmutskoe-1843574717.html
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР - РИА Новости, 09.01.2023
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:07
2023-01-09T09:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовский
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара."По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское", — говорится в тексте.Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230109/dnr-1843561214.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, артемовский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовский, В мире
09:07 09.01.2023 (обновлено: 09:49 09.01.2023)
 
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Бахмутское в районе Соледара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штаб обороны ДНР сообщил в Telegram-канале об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара.
"По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское", — говорится в тексте.
Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскийВ мире
 
 
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