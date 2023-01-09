https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском - РИА Новости, 09.01.2023
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском
Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:09
2023-01-09T16:09
2023-01-09T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
артемовск
донецкая народная республика
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, подразделение выполняет "огромную работу, уничтожая огромное количество противника и продвигаясь ежедневно хорошими шагами, рывками вперед". При этом он выразил мнение, что отправка подкреплений украинским войскам приведет лишь к их дополнительным потерям.Как сообщал ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подразделения ВСУ отступают из районов городской застройки Соледара, причем в тайне от польских наемников. Также в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, расположенного к северо-востоку от Артемовска.Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, здесь проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
16:09 09.01.2023 (обновлено: 16:55 09.01.2023)
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о ежедневном продвижении "Вагнера" под Артемовском