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Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском - РИА Новости, 09.01.2023
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском
Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:09
2023-01-09T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
артемовск
донецкая народная республика
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, подразделение выполняет "огромную работу, уничтожая огромное количество противника и продвигаясь ежедневно хорошими шагами, рывками вперед". При этом он выразил мнение, что отправка подкреплений украинским войскам приведет лишь к их дополнительным потерям.Как сообщал ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подразделения ВСУ отступают из районов городской застройки Соледара, причем в тайне от польских наемников. Также в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, расположенного к северо-востоку от Артемовска.Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, здесь проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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безопасность, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
16:09 09.01.2023 (обновлено: 16:55 09.01.2023)
 
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о ежедневном продвижении "Вагнера" под Артемовском

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
По его словам, подразделение выполняет "огромную работу, уничтожая огромное количество противника и продвигаясь ежедневно хорошими шагами, рывками вперед".

"Думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе потому, что ЧВК "Вагнер" смогли добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимы непосредственно для логистики украинских формирований", — подчеркнул Алаудинов.

При этом он выразил мнение, что отправка подкреплений украинским войскам приведет лишь к их дополнительным потерям.
Как сообщал ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подразделения ВСУ отступают из районов городской застройки Соледара, причем в тайне от польских наемников. Также в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, расположенного к северо-востоку от Артемовска.
Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, здесь проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАпты АлаудиновАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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