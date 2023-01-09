https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html

Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском

Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском - РИА Новости, 09.01.2023

Командир "Ахмата" рассказал о продвижении "Группы Вагнера" под Артемовском

Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:09

2023-01-09T16:09

2023-01-09T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

апты алаудинов

артемовск

донецкая народная республика

россия

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" ежедневно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледара и Артемовска в ДНР, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, подразделение выполняет "огромную работу, уничтожая огромное количество противника и продвигаясь ежедневно хорошими шагами, рывками вперед". При этом он выразил мнение, что отправка подкреплений украинским войскам приведет лишь к их дополнительным потерям.Как сообщал ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, подразделения ВСУ отступают из районов городской застройки Соледара, причем в тайне от польских наемников. Также в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, расположенного к северо-востоку от Артемовска.Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, здесь проходит сеть автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр