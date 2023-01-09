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Артамонов: липецкие власти всегда на связи с семьями мобилизованных - РИА Новости, 09.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230109/artamonov-1843717344.html
Артамонов: липецкие власти всегда на связи с семьями мобилизованных
Артамонов: липецкие власти всегда на связи с семьями мобилизованных - РИА Новости, 09.01.2023
Артамонов: липецкие власти всегда на связи с семьями мобилизованных
Больше восьми тысяч обращений от семей мобилизованных военнослужащих в Липецкой области уже отработаны, эта работа не останавливается, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:01
2023-01-09T17:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Больше восьми тысяч обращений от семей мобилизованных военнослужащих в Липецкой области уже отработаны, эта работа не останавливается, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам еженедельного совещания правительства.По его словам, чаще всего помощь требуется в вопросах соцзащиты, например, по предоставлению соцобслуживания, учёту доходов мобилизованных или оформлению льгот.Артамонов отметил, что с поставленными задачами хорошо справляются муниципалитеты. Районные власти помогают родственникам мобилизованных с газификацией, ремонтом, водоснабжением, оказывают поддержку в решении многих других вопросов."Обеспечение лекарствами, медицинская реабилитация, помощь с оформлением в детские сады, юридические консультации, трудоустройство – по всем этим вопросам семьи военнослужащих тоже получают помощь и продолжат её получать. Для этого у нас есть ресурсы, создан институт социальных кураторов, привлечены необходимые службы и ведомства. Мы всегда на связи с близкими наших героев", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
17:01 09.01.2023
 

Артамонов: липецкие власти всегда на связи с семьями мобилизованных

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Больше восьми тысяч обращений от семей мобилизованных военнослужащих в Липецкой области уже отработаны, эта работа не останавливается, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам еженедельного совещания правительства.
По его словам, чаще всего помощь требуется в вопросах соцзащиты, например, по предоставлению соцобслуживания, учёту доходов мобилизованных или оформлению льгот.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Артамонов отметил, что с поставленными задачами хорошо справляются муниципалитеты. Районные власти помогают родственникам мобилизованных с газификацией, ремонтом, водоснабжением, оказывают поддержку в решении многих других вопросов.
"Обеспечение лекарствами, медицинская реабилитация, помощь с оформлением в детские сады, юридические консультации, трудоустройство – по всем этим вопросам семьи военнослужащих тоже получают помощь и продолжат её получать. Для этого у нас есть ресурсы, создан институт социальных кураторов, привлечены необходимые службы и ведомства. Мы всегда на связи с близкими наших героев", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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