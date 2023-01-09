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Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль - РИА Новости, 09.01.2023
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Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль
Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль - РИА Новости, 09.01.2023
Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль
Росавиация взяла на особый контроль расследование инцидента с разгерметизацией самолета Ан-26, выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан, сообщает ведомство. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:45
2023-01-09T16:50
магадан
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ираэро
ан-26
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Росавиация взяла на особый контроль расследование инцидента с разгерметизацией самолета Ан-26, выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан, сообщает ведомство. "Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации", - говорится в сообщении. Отмечается, что Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию обстоятельств и причин инцидента из-за разгерметизации Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан. "По первоначальному донесению, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета Маган. Одновременно экипажем были приняты меры для исключения нанесения ущерба жизни и здоровья пассажирам. Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и штатно высадил пассажиров. Предварительно: произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию", - говорится в сообщении. Росавиация отмечает, что инцидент будут расследовать с привлечением экспертов и оборудования Авиационного регистра России. При необходимости к расследованию могут быть привлечены специалисты научно-исследовательских институтов гражданской авиации. Общий срок расследования составляет не более 10 дней, если не потребуются дополнительные мероприятия. Расследование, добавляет ведомство, включает в себя комплекс мероприятий, в их числе оценка технического состояния самолета, считывание и расшифровка бортовых и наземных диспетчерских средств объективного контроля, изучение уровня подготовки членов экипажа, изучение эксплуатационной документации воздушного судна и двигателей, а также документации, в соответствии с которой осуществлялось техобслуживание самолета. "Целями расследования авиационного инцидента являются установление его причин и принятие мер по их предотвращению в будущем. Установление чьей-либо вины и ответственности не является целью расследования авиационного происшествия или инцидента. Любое судебное или административное разбирательство, направленное на установление доли чьей-либо вины или ответственности, проводится отдельно в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230108/samolet-1843534210.html
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магадан, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ан-26, происшествия
Магадан, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ИрАэро, Ан-26, Происшествия
16:45 09.01.2023 (обновлено: 16:50 09.01.2023)
 
Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль

Росавиация взяла на особый контроль расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган – Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган – Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган – Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Росавиация взяла на особый контроль расследование инцидента с разгерметизацией самолета Ан-26, выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан, сообщает ведомство.
"Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию обстоятельств и причин инцидента из-за разгерметизации Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан.
"По первоначальному донесению, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета Маган. Одновременно экипажем были приняты меры для исключения нанесения ущерба жизни и здоровья пассажирам. Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и штатно высадил пассажиров. Предварительно: произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию", - говорится в сообщении.
Росавиация отмечает, что инцидент будут расследовать с привлечением экспертов и оборудования Авиационного регистра России. При необходимости к расследованию могут быть привлечены специалисты научно-исследовательских институтов гражданской авиации. Общий срок расследования составляет не более 10 дней, если не потребуются дополнительные мероприятия.
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Расследование, добавляет ведомство, включает в себя комплекс мероприятий, в их числе оценка технического состояния самолета, считывание и расшифровка бортовых и наземных диспетчерских средств объективного контроля, изучение уровня подготовки членов экипажа, изучение эксплуатационной документации воздушного судна и двигателей, а также документации, в соответствии с которой осуществлялось техобслуживание самолета.
"Целями расследования авиационного инцидента являются установление его причин и принятие мер по их предотвращению в будущем. Установление чьей-либо вины и ответственности не является целью расследования авиационного происшествия или инцидента. Любое судебное или административное разбирательство, направленное на установление доли чьей-либо вины или ответственности, проводится отдельно в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.
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МагаданРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИрАэроАн-26Происшествия
 
 
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