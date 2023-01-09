https://ria.ru/20230109/an-26-1843711383.html

Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль

Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль - РИА Новости, 09.01.2023

Расследование инцидента с разгерметизацией Ан-26 взяли на особый контроль

Росавиация взяла на особый контроль расследование инцидента с разгерметизацией самолета Ан-26, выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан, сообщает ведомство. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:45

2023-01-09T16:45

2023-01-09T16:50

магадан

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ираэро

ан-26

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Росавиация взяла на особый контроль расследование инцидента с разгерметизацией самолета Ан-26, выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан, сообщает ведомство. "Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации", - говорится в сообщении. Отмечается, что Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию обстоятельств и причин инцидента из-за разгерметизации Ан-26 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан. "По первоначальному донесению, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета Маган. Одновременно экипажем были приняты меры для исключения нанесения ущерба жизни и здоровья пассажирам. Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и штатно высадил пассажиров. Предварительно: произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию", - говорится в сообщении. Росавиация отмечает, что инцидент будут расследовать с привлечением экспертов и оборудования Авиационного регистра России. При необходимости к расследованию могут быть привлечены специалисты научно-исследовательских институтов гражданской авиации. Общий срок расследования составляет не более 10 дней, если не потребуются дополнительные мероприятия. Расследование, добавляет ведомство, включает в себя комплекс мероприятий, в их числе оценка технического состояния самолета, считывание и расшифровка бортовых и наземных диспетчерских средств объективного контроля, изучение уровня подготовки членов экипажа, изучение эксплуатационной документации воздушного судна и двигателей, а также документации, в соответствии с которой осуществлялось техобслуживание самолета. "Целями расследования авиационного инцидента являются установление его причин и принятие мер по их предотвращению в будущем. Установление чьей-либо вины и ответственности не является целью расследования авиационного происшествия или инцидента. Любое судебное или административное разбирательство, направленное на установление доли чьей-либо вины или ответственности, проводится отдельно в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230108/samolet-1843534210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/an-2-1843698259.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магадан, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ан-26, происшествия