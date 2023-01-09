https://ria.ru/20230109/an-2-1843765769.html

Главе СК доложат об обстоятельствах дела о крушении Ан-2 в НАО

Главе СК доложат об обстоятельствах дела о крушении Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

Главе СК доложат об обстоятельствах дела о крушении Ан-2 в НАО

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании и обстоятельствах уголовного дела о крушении Ан-2 в Ненецком автономном... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:29

2023-01-09T20:29

2023-01-09T20:29

происшествия

александр бастрыкин

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании и обстоятельствах уголовного дела о крушении Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных на данном этапе обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

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происшествия, александр бастрыкин, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2