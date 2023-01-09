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Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
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Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО
Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023
Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:54
2023-01-09T17:01
происшествия
владимир владимиров
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее стало известно, что самолет АН-2, на борту которого находились 10 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в районе поселка Каратайка Ненецкого округа. Со слов пассажира, два человека на борту погибли. В районе ЧП направлены два вертолета с медиками и спасателями. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры реагирования", - добавили в ведомстве. В нем подчеркнули, что ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".
https://ria.ru/20230108/samolet-1843450463.html
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происшествия, владимир владимиров, ненецкий автономный округ
Происшествия, Владимир Владимиров, Ненецкий автономный округ
16:54 09.01.2023 (обновлено: 17:01 09.01.2023)
 
Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО

© РИА НовостиАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, сообщила пресс-служба ведомства.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиапроисшествием в Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что самолет АН-2, на борту которого находились 10 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в районе поселка Каратайка Ненецкого округа. Со слов пассажира, два человека на борту погибли. В районе ЧП направлены два вертолета с медиками и спасателями.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры реагирования", - добавили в ведомстве. В нем подчеркнули, что ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".
Самолет авиакомпании Победа, выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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