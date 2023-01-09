https://ria.ru/20230109/an-2-1843714447.html

Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО

Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом АН-2 в НАО

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:54

2023-01-09T16:54

2023-01-09T17:01

происшествия

владимир владимиров

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее стало известно, что самолет АН-2, на борту которого находились 10 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в районе поселка Каратайка Ненецкого округа. Со слов пассажира, два человека на борту погибли. В районе ЧП направлены два вертолета с медиками и спасателями. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований примет меры реагирования", - добавили в ведомстве. В нем подчеркнули, что ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Как сообщили местные власти, судно совершало рейс по маршруту Усть-Кара — Каратайка. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, со слов пассажиров, посадка была "очень жесткой".

https://ria.ru/20230108/samolet-1843450463.html

ненецкий автономный округ

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происшествия, владимир владимиров, ненецкий автономный округ