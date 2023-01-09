https://ria.ru/20230109/aeroporty-1843619115.html
Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск
Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск - РИА Новости, 09.01.2023
Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск
Рейсы в Москву и Новосибирск задержаны более чем на шесть часов в аэропорту Новокузнецка из-за сильного ветра, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:12
2023-01-09T13:12
2023-01-09T13:12
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
новосибирск
новокузнецк
москва
западно-сибирская транспортная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_913080bb391cab237763e9270efb6961.jpg
КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Рейсы в Москву и Новосибирск задержаны более чем на шесть часов в аэропорту Новокузнецка из-за сильного ветра, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник. "Сегодня в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка двух рейсов авиакомпании "Сибирь" в Москву и Новосибирск продолжительностью более шести часов, – говорится в релизе. – С целью недопущения нарушений Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов". Как следует из информации, размещенной в онлайн-табло, предполагаемое время отправки самолета в Москву – 17:00, в Новосибирск – 19:00 местного времени (13:00 и 15:00 мск соответственно). В настоящее время вылета ожидают 249 пассажиров, из них 27 детей. В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, в течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.
https://ria.ru/20230105/samolet-1843171707.html
новосибирск
новокузнецк
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403761_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f0f1f1dc9f6127eee7f058ccaa4830c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, новосибирск, новокузнецк, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, самолеты, аэропорты, s7 airlines
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Новосибирск, Новокузнецк, Москва, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Самолеты, Аэропорты, S7 Airlines
Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск
Рейсы в Новосибирск и Москву задержали в аэропорту Новокузнецка из-за ветра
КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости.
Рейсы в Москву и Новосибирск задержаны более чем на шесть часов в аэропорту Новокузнецка из-за сильного ветра, сообщает
Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
"Сегодня в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка двух рейсов авиакомпании "Сибирь" в Москву и Новосибирск продолжительностью более шести часов, – говорится в релизе. – С целью недопущения нарушений Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов".
Как следует из информации, размещенной в онлайн-табло, предполагаемое время отправки самолета в Москву – 17:00, в Новосибирск – 19:00 местного времени (13:00 и 15:00 мск соответственно). В настоящее время вылета ожидают 249 пассажиров, из них 27 детей.
В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, в течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.