https://ria.ru/20230109/aeroporty-1843619115.html

Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск

Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск - РИА Новости, 09.01.2023

Из аэропорта Новокузнецка лайнеры не могут вылететь в Москву и Новосибирск

Рейсы в Москву и Новосибирск задержаны более чем на шесть часов в аэропорту Новокузнецка из-за сильного ветра, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:12

2023-01-09T13:12

2023-01-09T13:12

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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Рейсы в Москву и Новосибирск задержаны более чем на шесть часов в аэропорту Новокузнецка из-за сильного ветра, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник. "Сегодня в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова по причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка двух рейсов авиакомпании "Сибирь" в Москву и Новосибирск продолжительностью более шести часов, – говорится в релизе. – С целью недопущения нарушений Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов". Как следует из информации, размещенной в онлайн-табло, предполагаемое время отправки самолета в Москву – 17:00, в Новосибирск – 19:00 местного времени (13:00 и 15:00 мск соответственно). В настоящее время вылета ожидают 249 пассажиров, из них 27 детей. В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, в течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.

https://ria.ru/20230105/samolet-1843171707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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