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Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 08.01.2023

Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье вновь прогремели взрывы на военных объектах, говорится в Telegram-канале члена главного совета администрации региона... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T00:01

2023-01-08T00:01

2023-01-08T01:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожье

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье вновь прогремели взрывы на военных объектах, говорится в Telegram-канале члена главного совета администрации региона Владимира Рогова."В Запорожье вторая волна прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым террористами УГИЛ для ведения боевых действий", — написал Рогов.Вечером он сообщал о первых взрывах в областном центре.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

запорожье

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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, киев