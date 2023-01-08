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Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 08.01.2023
Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье вновь прогремели взрывы на военных объектах, говорится в Telegram-канале члена главного совета администрации региона... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T00:01
2023-01-08T00:01
2023-01-08T01:25
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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киев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье вновь прогремели взрывы на военных объектах, говорится в Telegram-канале члена главного совета администрации региона Владимира Рогова."В Запорожье вторая волна прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры, используемым террористами УГИЛ для ведения боевых действий", — написал Рогов.Вечером он сообщал о первых взрывах в областном центре.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Киев
00:01 08.01.2023 (обновлено: 01:25 08.01.2023)
Рогов сообщил о второй волне взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о второй волне взрывов на военных объектах в подконтрольном Киеву Запорожье