https://ria.ru/20230108/vizit-1843516849.html

Депутаты бундестага отправились с визитом на Тайвань

Депутаты бундестага отправились с визитом на Тайвань - РИА Новости, 08.01.2023

Депутаты бундестага отправились с визитом на Тайвань

Депутаты бундестага от партии СвДП (входит в правительственную коалицию) отправились на Тайвань, этот визит может вызвать дипломатические разногласия с Китаем,... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T19:07

2023-01-08T19:07

2023-01-08T19:07

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Депутаты бундестага от партии СвДП (входит в правительственную коалицию) отправились на Тайвань, этот визит может вызвать дипломатические разногласия с Китаем, сообщила немецкая газета Zeit. Отмечается, что в воскресенье высокопоставленная делегация от фракции СвДП отправилась на Тайвань, в ее состав вошли председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и зампредседателя фракции СвДП Йоханнес Фогель. По данным издания, они планируют остаться на Тайване до четверга. Как уточняет газета со ссылкой на комментарий Штрак-Циммерманн информагентству AFP, цель визита - послать сигнал солидарности против угрожающих жестов Китая в отношении Тайваня. Делегация намерена встретиться с политиками из правительства и оппозиции, а также с правозащитными организациями, представителями бизнеса и военными на Тайване. Как отмечает газета, визит правительственной фракции Германии может вызвать дипломатические разногласия с Китаем. Китайское правительство принципиально отвергает визиты иностранных парламентариев на Тайвань, называя их вмешательством в свои внутренние дела. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230104/delegatsiya-1843080306.html

https://ria.ru/20230105/tayvan-1843104900.html

тайвань

китай

сша

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша