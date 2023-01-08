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Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия
Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия - РИА Новости, 08.01.2023
Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия
У четверти солдат армии Великобритании опасный для жизни избыточный вес, пишет обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T06:06
2023-01-08T06:06
2023-01-08T11:50
в мире
великобритания
ожирение
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. У четверти солдат армии Великобритании опасный для жизни избыточный вес, пишет обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент.Он также добавил, что с 2010 года 5200 солдат королевства отстранили от службы в связи с этой проблемой.Самый тяжелый боец армии Великобритании, которому приказали покинуть службу, весил более 180 килограммов. Для борьбы с ожирением, сообщает журналист, с 2014 года более 850 солдат вынуждены были пропить курс таблеток для похудения, в то время как 60 бойцам сделали липосакцию.Другой офицер, Феррен Морган, заявил, что с развитием культуры бодипозитива солдаты перестали считать важным поддержание своего тела в тонусе.По статистике, 39 536 солдат подвергнуты повышенному риску значительного ухудшения здоровья из-за лишнего веса.
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в мире, великобритания, ожирение
В мире, Великобритания, Ожирение
06:06 08.01.2023 (обновлено: 11:50 08.01.2023)
Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия
Daily Mail: четверть солдат армии Великобритании страдают от ожирения
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
У четверти солдат армии Великобритании опасный для жизни избыточный вес, пишет обозреватель газеты Daily Mail
Шон Рэймент.
"Почти 40 тысяч военнослужащих из 145 тысяч страдают от избыточного веса или ожирения", — написал автор.
Он также добавил, что с 2010 года 5200 солдат королевства отстранили от службы в связи с этой проблемой.
Самый тяжелый боец армии Великобритании, которому приказали покинуть службу, весил более 180 килограммов.
Для борьбы с ожирением, сообщает журналист, с 2014 года более 850 солдат вынуждены были пропить курс таблеток для похудения, в то время как 60 бойцам сделали липосакцию.
"Я считаю, что за молодыми солдатами с избыточным весом следует очень внимательно следить, и, если их вес не удается контролировать, их следует отстранить", — прокомментировал ситуацию бывший главнокомандующий армией лорд Даннатт.
Другой офицер, Феррен Морган, заявил, что с развитием культуры бодипозитива солдаты перестали считать важным поддержание своего тела в тонусе.
По статистике, 39 536 солдат подвергнуты повышенному риску значительного ухудшения здоровья из-за лишнего веса.