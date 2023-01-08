https://ria.ru/20230108/velikobritaniya-1843441475.html

Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия

Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия - РИА Новости, 08.01.2023

Стало известно, с какой неожиданной проблемой столкнулась британская армия

У четверти солдат армии Великобритании опасный для жизни избыточный вес, пишет обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T06:06

2023-01-08T06:06

2023-01-08T11:50

в мире

великобритания

ожирение

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. У четверти солдат армии Великобритании опасный для жизни избыточный вес, пишет обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент.Он также добавил, что с 2010 года 5200 солдат королевства отстранили от службы в связи с этой проблемой.Самый тяжелый боец армии Великобритании, которому приказали покинуть службу, весил более 180 килограммов. Для борьбы с ожирением, сообщает журналист, с 2014 года более 850 солдат вынуждены были пропить курс таблеток для похудения, в то время как 60 бойцам сделали липосакцию.Другой офицер, Феррен Морган, заявил, что с развитием культуры бодипозитива солдаты перестали считать важным поддержание своего тела в тонусе.По статистике, 39 536 солдат подвергнуты повышенному риску значительного ухудшения здоровья из-за лишнего веса.

https://ria.ru/20221229/ssha-1842254555.html

https://ria.ru/20220808/ssha-1808058748.html

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в мире, великобритания, ожирение