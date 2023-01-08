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США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/unichtozhenie-1843475488.html
США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ
США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ - РИА Новости, 08.01.2023
США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ
В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три цели: РФ, Украина и ЕС, Штаты осознают риски для Украины, но все равно идут на ее... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:32
2023-01-08T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
ольга ковитиди
сша
украина
евросоюз
россия
нато
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три цели: РФ, Украина и ЕС, Штаты осознают риски для Украины, но все равно идут на ее уничтожение, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. "В спровоцированной США на Украине войне против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС", - рассказала сенатор, отметив, что "США прекрасно осознают все риски для Украины" от этого противостояния "и тем ни менее идут на ее очевидное уничтожение". Говоря о второй "жертве" конфликта, сенатор отметила, что Евросоюз, пытающийся "сохранить лицо" в навязанной США "гонке вооружения против русских", должен, по мнению США, обанкротиться, а РФ, "по коварному замыслу янки, должна истощиться и ослабнуть в череде навязанных США военных конфликтов". "О судьбе своих мнимых союзников: поляков, немцев, французов и остальных не перечисленных европейцев, США в своей военной стратегии не упоминает. Все европейцы, члены НАТО - жалкие винтики в большой разваливающейся машине, по имени НАТО", - добавила Ковитиди. При этом парламентарий считает, что в Европе и США уже зреет переосмыслением "дутой" роли Североатлантического альянса, "осознание разрушительной и деградирующей роли НАТО в европейской системе безопасности". "Подтверждением этому является статья Майкла Догерти в National Review, в которой американский журналист пишет о том, что украинский конфликт не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода расстройства внутри НАТО и в наших представлениях о НАТО", - резюмировала она.
https://ria.ru/20230107/kiev-1843327989.html
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в мире, ольга ковитиди, сша, украина, евросоюз, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ольга Ковитиди, США, Украина, Евросоюз, Россия, НАТО
12:32 08.01.2023
 
США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ

Сенатор Ковитиди: США осознают риски для Украины, но идут на ее очевидное уничтожение

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три цели: РФ, Украина и ЕС, Штаты осознают риски для Украины, но все равно идут на ее уничтожение, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"В спровоцированной США на Украине войне против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС", - рассказала сенатор, отметив, что "США прекрасно осознают все риски для Украины" от этого противостояния "и тем ни менее идут на ее очевидное уничтожение".
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Говоря о второй "жертве" конфликта, сенатор отметила, что Евросоюз, пытающийся "сохранить лицо" в навязанной США "гонке вооружения против русских", должен, по мнению США, обанкротиться, а РФ, "по коварному замыслу янки, должна истощиться и ослабнуть в череде навязанных США военных конфликтов".
"О судьбе своих мнимых союзников: поляков, немцев, французов и остальных не перечисленных европейцев, США в своей военной стратегии не упоминает. Все европейцы, члены НАТО - жалкие винтики в большой разваливающейся машине, по имени НАТО", - добавила Ковитиди.
При этом парламентарий считает, что в Европе и США уже зреет переосмыслением "дутой" роли Североатлантического альянса, "осознание разрушительной и деградирующей роли НАТО в европейской системе безопасности".
"Подтверждением этому является статья Майкла Догерти в National Review, в которой американский журналист пишет о том, что украинский конфликт не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода расстройства внутри НАТО и в наших представлениях о НАТО", - резюмировала она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОльга КовитидиСШАУкраинаЕвросоюзРоссияНАТО
 
 
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