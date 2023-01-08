https://ria.ru/20230108/unichtozhenie-1843475488.html

США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ

США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ - РИА Новости, 08.01.2023

США осознают все риски для Украины, но идут на ее уничтожение, заявили в СФ

В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три цели: РФ, Украина и ЕС, Штаты осознают риски для Украины, но все равно идут на ее... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:32

2023-01-08T12:32

2023-01-08T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

ольга ковитиди

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украина

евросоюз

россия

нато

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три цели: РФ, Украина и ЕС, Штаты осознают риски для Украины, но все равно идут на ее уничтожение, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. "В спровоцированной США на Украине войне против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС", - рассказала сенатор, отметив, что "США прекрасно осознают все риски для Украины" от этого противостояния "и тем ни менее идут на ее очевидное уничтожение". Говоря о второй "жертве" конфликта, сенатор отметила, что Евросоюз, пытающийся "сохранить лицо" в навязанной США "гонке вооружения против русских", должен, по мнению США, обанкротиться, а РФ, "по коварному замыслу янки, должна истощиться и ослабнуть в череде навязанных США военных конфликтов". "О судьбе своих мнимых союзников: поляков, немцев, французов и остальных не перечисленных европейцев, США в своей военной стратегии не упоминает. Все европейцы, члены НАТО - жалкие винтики в большой разваливающейся машине, по имени НАТО", - добавила Ковитиди. При этом парламентарий считает, что в Европе и США уже зреет переосмыслением "дутой" роли Североатлантического альянса, "осознание разрушительной и деградирующей роли НАТО в европейской системе безопасности". "Подтверждением этому является статья Майкла Догерти в National Review, в которой американский журналист пишет о том, что украинский конфликт не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода расстройства внутри НАТО и в наших представлениях о НАТО", - резюмировала она.

https://ria.ru/20230107/kiev-1843327989.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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в мире, ольга ковитиди, сша, украина, евросоюз, россия, нато