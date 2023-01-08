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ВС Китая провели учения возле Тайваня
ВС Китая провели учения возле Тайваня - РИА Новости, 08.01.2023
ВС Китая провели учения возле Тайваня
Вооруженные силы Китая в воскресенье провели военные учения в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня с целью проверки боеспособности войск для... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T19:19
2023-01-08T19:19
2023-01-08T19:19
нэнси пелоси
в мире
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в воскресенье провели военные учения в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня с целью проверки боеспособности войск для противостояния провокациям внешних сил и сепаратистских сил острова, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. Отмечается, что целью учений стала проверка совместных боевых возможностей войск и решительное противодействие провокационным действиям внешних сил и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая
Нэнси Пелоси, В мире, Китай, Тайвань, США, Народно-освободительная армия Китая
ВС Китая провели учения возле Тайваня
Вооруженные силы Китая провели учения в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в воскресенье провели военные учения в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня с целью проверки боеспособности войск для противостояния провокациям внешних сил и сепаратистских сил острова, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 8 января организовала совместное боевое патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - заявил Ши И, слова которого приведены в сообщении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Отмечается, что целью учений стала проверка совместных боевых возможностей войск и решительное противодействие провокационным действиям внешних сил и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.