https://ria.ru/20230108/ubiytsa-1843524869.html

Прокуратура: вероятный убийца двух женщин в Москве владел оружием легально

Прокуратура: вероятный убийца двух женщин в Москве владел оружием легально - РИА Новости, 08.01.2023

Прокуратура: вероятный убийца двух женщин в Москве владел оружием легально

Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и сестры на юго-западе Москвы, владел оружием на законных основаниях, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T20:37

2023-01-08T20:37

2023-01-08T20:37

происшествия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и сестры на юго-западе Москвы, владел оружием на законных основаниях, сообщили в столичной прокуратуре. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", были спасены четыре человека. Кроме того, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. В прокуратуре сообщали, что на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений". По предварительной информации столичного главка СК, мужчина застрелил свою мать и сестру, а после поджёг квартиру."Прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие "Вепрь-12 Молот", из которого он, предположительно, совершил неоднократные выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать. Оружие обнаружено на месте происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Как информировал столичный СК, по факту убийства двух и более лиц было возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 105 УК РФ).

https://ria.ru/20230108/pozhar-1843485695.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)