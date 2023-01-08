Прокуратура: вероятный убийца двух женщин в Москве владел оружием легально
Прокуратура: предполагаемый убийца женщин на юго-западе Москвы владел оружием легально
© Фото : ГСУ СК России по МосквеНа месте убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы
© Фото : ГСУ СК России по Москве
На месте убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и сестры на юго-западе Москвы, владел оружием на законных основаниях, сообщили в столичной прокуратуре.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", были спасены четыре человека. Кроме того, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. В прокуратуре сообщали, что на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений".
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По предварительной информации столичного главка СК, мужчина застрелил свою мать и сестру, а после поджёг квартиру.
"Прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие "Вепрь-12 Молот", из которого он, предположительно, совершил неоднократные выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать. Оружие обнаружено на месте происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Как информировал столичный СК, по факту убийства двух и более лиц было возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 105 УК РФ).