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В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме

В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме - РИА Новости, 08.01.2023

В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме

Полиция американского города Хай-Пойнт нашла в жилом доме тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были убиты пятым, который затем покончил... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T19:20

2023-01-08T19:20

2023-01-08T19:20

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Полиция американского города Хай-Пойнт нашла в жилом доме тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были убиты пятым, который затем покончил с собой, следует из пресс-релиза местных правоохранительных органов. Трое из погибших оказались несовершеннолетними, двое - взрослыми. "В настоящее время случившееся расследуется как убийство/самоубийство", - сообщила полиция Хай-Пойнта, штат Северная Каролина. Полицейские рассказали, что выехали на место происшествия, получив сигнал о "двух людях, кричавших о помощи".

https://ria.ru/20221213/sklad-1838470465.html

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в мире, северная каролина, юта