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В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме - РИА Новости, 08.01.2023
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В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме
В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме - РИА Новости, 08.01.2023
В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме
Полиция американского города Хай-Пойнт нашла в жилом доме тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были убиты пятым, который затем покончил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T19:20
2023-01-08T19:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Полиция американского города Хай-Пойнт нашла в жилом доме тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были убиты пятым, который затем покончил с собой, следует из пресс-релиза местных правоохранительных органов. Трое из погибших оказались несовершеннолетними, двое - взрослыми. "В настоящее время случившееся расследуется как убийство/самоубийство", - сообщила полиция Хай-Пойнта, штат Северная Каролина. Полицейские рассказали, что выехали на место происшествия, получив сигнал о "двух людях, кричавших о помощи".
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в мире, северная каролина, юта
В мире, Северная Каролина, Юта
19:20 08.01.2023
 
В Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме

Полиция штата: в Северной Каролине пять человек нашли убитыми в жилом доме

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Полиция американского города Хай-Пойнт нашла в жилом доме тела пятерых погибших, четверо из которых, предположительно, были убиты пятым, который затем покончил с собой, следует из пресс-релиза местных правоохранительных органов.
Трое из погибших оказались несовершеннолетними, двое - взрослыми. "В настоящее время случившееся расследуется как убийство/самоубийство", - сообщила полиция Хай-Пойнта, штат Северная Каролина.
Полицейские рассказали, что выехали на место происшествия, получив сигнал о "двух людях, кричавших о помощи".
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