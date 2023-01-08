https://ria.ru/20230108/ubiystvo-1843455551.html
Жительница Челябинской области убила дочь и покончила с собой
Жительница Челябинской области убила дочь и покончила с собой - РИА Новости, 08.01.2023
Жительница Челябинской области убила дочь и покончила с собой
Челябинские следователи возбудили уголовное дело после того, как местная жительница убила десятилетнюю дочь и покончила с собой, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:57
2023-01-08T09:57
2023-01-08T12:23
происшествия
александр бастрыкин
челябинская область
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв — РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело после того, как местная жительница убила десятилетнюю дочь и покончила с собой, сообщает региональный главк СК. "В правоохранительные органы Челябинской области обратился 18-летний местный житель. Вернувшись домой, он обнаружил тела своей матери и ее малолетней дочери", — говорится в публикации.Дело расследуется по статье об убийстве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления Петру Решетникову доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего. Региональная прокуратура взяла дело на контроль.По словам источника РИА Новости в областных правоохранительных органах, инцидент произошел 6 января в квартире дома по улице Танкистов в Челябинске. При осмотре квартиры обнаружилась предсмертная записка погибшей женщины, где говорилось: "Простите меня. Я убила Лизу". Муж погибшей рассказал, что она с 2015 года состояла на учете у психиатра с диагнозом "шизофрения". Супруги не были судимы, к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекались, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230105/ubiystvo-1843101941.html
https://ria.ru/20230105/delo-1843205278.html
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происшествия, александр бастрыкин, челябинская область, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Челябинская область, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
09:57 08.01.2023 (обновлено: 12:23 08.01.2023)
Жительница Челябинской области убила дочь и покончила с собой
В Челябинской области женщина убила дочь и покончила с собой, СК возбудил дело