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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
В приграничных посёлках Тёткино и Попово-Лежачи Курской области нарушено энергоснабжение в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T17:37
2023-01-08T17:37
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
украина
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. В приграничных посёлках Тёткино и Попово-Лежачи Курской области нарушено энергоснабжение в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находятся поселки Тёткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Украина
17:37 08.01.2023
 
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Старовойт сообщил о нарушении энергоснабжения в двух курских поселках из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. В приграничных посёлках Тёткино и Попово-Лежачи Курской области нарушено энергоснабжение в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Глушковский район, на территории которого находятся поселки Тёткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтУкраина
 
 
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