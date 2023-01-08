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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

В приграничных посёлках Тёткино и Попово-Лежачи Курской области нарушено энергоснабжение в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T17:37

2023-01-08T17:37

2023-01-08T17:37

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

роман старовойт

украина

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ВОРОНЕЖ, 8 дек - РИА Новости. В приграничных посёлках Тёткино и Попово-Лежачи Курской области нарушено энергоснабжение в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находятся поселки Тёткино и Попово-Лежачи, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

курская область

глушковский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, украина