https://ria.ru/20230108/sukhogruz-1843531500.html
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь - РИА Новости, 08.01.2023
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь
Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:18
2023-01-08T21:18
2023-01-08T21:18
происшествия
астраханская область
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв - РИА Новости. Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по региону. Судно, следовавшее из Астрахани в порт Амирабад (Иран), село на мель на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в субботу вечером. Судовой ход нарушен не был. "В 20.15 сухогруз "Раша-1" самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/sukhogruz-1832393276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, астрахань, россия
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Россия
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь
МЧС: севший на мель в Астраханской области сухогруз "Раша-1" продолжил путь