Рейтинг@Mail.ru
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/sukhogruz-1843531500.html
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь - РИА Новости, 08.01.2023
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь
Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:18
2023-01-08T21:18
происшествия
астраханская область
астрахань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843447799_0:109:1001:672_1920x0_80_0_0_e36e85e31dd4f846a1018ee2c7f30859.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв - РИА Новости. Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по региону. Судно, следовавшее из Астрахани в порт Амирабад (Иран), село на мель на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в субботу вечером. Судовой ход нарушен не был. "В 20.15 сухогруз "Раша-1" самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/sukhogruz-1832393276.html
астраханская область
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843447799_57:0:962:678_1920x0_80_0_0_728f1083c85ee879038ea64a72c79a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, астрахань, россия
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Россия
21:18 08.01.2023
 
Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь

МЧС: севший на мель в Астраханской области сухогруз "Раша-1" продолжил путь

© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиСухогруз "Раша-1"
Сухогруз Раша-1 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
Сухогруз "Раша-1"
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв - РИА Новости. Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по региону.
Судно, следовавшее из Астрахани в порт Амирабад (Иран), село на мель на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в субботу вечером. Судовой ход нарушен не был.
"В 20.15 сухогруз "Раша-1" самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 09:37В мире
Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала