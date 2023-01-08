https://ria.ru/20230108/sukhogruz-1843531500.html

Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь

Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь - РИА Новости, 08.01.2023

Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь

Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T21:18

2023-01-08T21:18

2023-01-08T21:18

происшествия

астраханская область

астрахань

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв - РИА Новости. Сухогруз "Раша-1", который в субботу сел на мель в Астраханской области, в воскресенье самостоятельно снялся с мели и продолжил путь, сообщает ГУМЧС России по региону. Судно, следовавшее из Астрахани в порт Амирабад (Иран), село на мель на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в субботу вечером. Судовой ход нарушен не был. "В 20.15 сухогруз "Раша-1" самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/sukhogruz-1832393276.html

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астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, астраханская область, астрахань, россия