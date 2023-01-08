https://ria.ru/20230108/stolknovenie-1843431494.html

СМИ: в Мьянме при столкновении охраны и заключенных в тюрьме погиб человек

СМИ: в Мьянме при столкновении охраны и заключенных в тюрьме погиб человек - РИА Новости, 08.01.2023

СМИ: в Мьянме при столкновении охраны и заключенных в тюрьме погиб человек

Один заключенный погиб, 63 заключенных и двое тюремных охранников получили ранения в столкновении между узниками и охраной в тюрьме города Патейн в округе... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T00:03

2023-01-08T00:03

2023-01-08T14:02

в мире

мьянма

иравади

национальная лига за демократию (нлд)

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БАНГКОК, 7 янв – РИА Новости. Один заключенный погиб, 63 заключенных и двое тюремных охранников получили ранения в столкновении между узниками и охраной в тюрьме города Патейн в округе Иравади в Мьянме, сообщает в субботу мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади". Конфликт между заключенными и охраной тюрьмы, возникший, по заявлению тюремных властей, из-за конфискации нелегально переданного в пенитенциарное заведение мобильного телефона, перерос в столкновение, в результате которого погиб 35-летний политический заключенный, бывший гостиничный менеджер, осужденный на длительный срок по статье о терроризме за участие в одной из местных групп сопротивления военным властям, сообщает издание. Из 63 заключенных, получивших ранения в столкновении с тюремной охраной и полицией, прибывшей на помощь охранникам, девять находятся в тяжелом состоянии в тюремной больнице, сообщает портал. Ссылаясь на источник в тюрьме, издание предполагает, что реальной причиной конфликта, которая не была отражена в заявлении тюремной администрации и заявлении военных властей, которое за ним последовало, могло стать жестокое обращение тюремщиков с политическими заключенными. По информации источника, телефон действительно был конфискован в результате обыска, после чего более 60 политзаключенных подверглись избиению и оказали сопротивление тюремным властям. Портал сообщает, что для подавления возникшего бунта в тюрьму прибыли полицейские из подразделения по контролю толпы, которые применили против заключенных дубинки и резиновые пули. Вместе с тем, погибший заключенный, по словам источника, был убит тремя выстрелами в голову из боевого оружия. В сообщении военных властей Мьянмы о бунте в тюрьме Патейн, которое цитирует портал, говорится только о факте оказания заключенными сопротивления властям, о гибели одного заключенного и о 63 раненых. Мьянманская оппозиция считает политическими заключенными всех лиц, получивших тюремные сроки за акты сопротивления военным властям, вне зависимости от статей обвинения. Портал также отмечает, что из 7012 заключенных, которые были освобождены на прошлой неделе по ежегодной амнистии в честь Дня независимости Мьянмы (4 января), немногим более 200 человек были политическими заключенными, осужденными в начале 2021 года на три года тюрьмы за участие в антиправительственных демонстрациях и политических забастовках. В Мьянме в феврале 2021 года пришли к власти военные, сместившие гражданское правительство и арестовавшие гражданских лидеров. Военные обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации результатов выборов 2020 года и заявили, что вернут власть гражданскому правительству после создания условий для возобновления демократического многопартийного правления. Массовое оппозиционное движение, возникшее сразу после прихода военных к власти, в первые месяцы использовало методы мирного протеста и забастовок, однако после жесткого подавления властями антиправительственных акций на улицах мьянманских городов и гибели десятков демонстрантов оппозиция перешла к вооруженной борьбе с правительством. В конце 2022 года Государственный административный совет Мьянмы (ГАС, военное правительство) объявил о планах проведения в августе 2023 года всеобщих выборов в стране. Также, 31 января закончится двухлетний период чрезвычайных полномочий военных властей, которые были введены в действие 1 февраля 2021 года на двухлетний срок.

https://ria.ru/20230104/obvinenie-1843059023.html

https://ria.ru/20221225/prigovor-1841250208.html

мьянма

иравади

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мьянма, иравади, национальная лига за демократию (нлд)