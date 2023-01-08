Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист фотографией россиянки унизил США - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html
Американский журналист фотографией россиянки унизил США
Американский журналист фотографией россиянки унизил США - РИА Новости, 08.01.2023
Американский журналист фотографией россиянки унизил США
Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:14
2023-01-08T14:12
россия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843464268_0:212:899:718_1920x0_80_0_0_f5e4b4c27c67e7e4c945ad350e6b8b02.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер.Недоумение он выразил в Twitter, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия — 2022" Анны Линниковой.В начале ноября стало известно, что изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, выигравшим региональный конкурс красоты, который проходил под эгидой "Мисс Америка". Стоит отметить, что эта победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843464268_0:128:899:802_1920x0_80_0_0_eaec7fb8f0365bc9fafd8b666c0c4c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, политика
Россия, США, Политика
12:14 08.01.2023 (обновлено: 14:12 08.01.2023)
 
Американский журналист фотографией россиянки унизил США

Американский журналист Хинкл сравнил Мисс России и США отдал предпочтение россиянке

Скриншот публикации Джексона Хинкла в социальной сети
Скриншот публикации Джексона Хинкла в социальной сети
Скриншот публикации Джексона Хинкла в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер.
Недоумение он выразил в Twitter, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия — 2022" Анны Линниковой.

"Мы абсолютно чокнулись", — написал он, сравнивая представительниц двух стран и, очевидно, отдавая предпочтение россиянке.

В начале ноября стало известно, что изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, выигравшим региональный конкурс красоты, который проходил под эгидой "Мисс Америка". Стоит отметить, что эта победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 08:00
Запад не хочет перемирия с Россией
 
РоссияСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала