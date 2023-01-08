https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html

Американский журналист фотографией россиянки унизил США

Американский журналист фотографией россиянки унизил США - РИА Новости, 08.01.2023

Американский журналист фотографией россиянки унизил США

Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:14

2023-01-08T12:14

2023-01-08T14:12

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер.Недоумение он выразил в Twitter, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия — 2022" Анны Линниковой.В начале ноября стало известно, что изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, выигравшим региональный конкурс красоты, который проходил под эгидой "Мисс Америка". Стоит отметить, что эта победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, сша, политика