https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html
Американский журналист фотографией россиянки унизил США
Американский журналист фотографией россиянки унизил США - РИА Новости, 08.01.2023
Американский журналист фотографией россиянки унизил США
Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:14
2023-01-08T12:14
2023-01-08T14:12
россия
сша
политика
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер.Недоумение он выразил в Twitter, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия — 2022" Анны Линниковой.В начале ноября стало известно, что изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, выигравшим региональный конкурс красоты, который проходил под эгидой "Мисс Америка". Стоит отметить, что эта победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, политика
12:14 08.01.2023 (обновлено: 14:12 08.01.2023)
Американский журналист фотографией россиянки унизил США
Американский журналист Хинкл сравнил Мисс России и США отдал предпочтение россиянке
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Американский комик и журналист Джексон Хинкл пришел
в ужас после того, как в конкурсе красоты, поводившимся организацией "Мисс Америка", победил трансгендер.
Недоумение он выразил в Twitter, выложив для сравнения фотографии биологического мужчины Брайана Нгуена в обтягивающем красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия — 2022" Анны Линниковой.
"Мы абсолютно чокнулись", — написал он, сравнивая представительниц двух стран и, очевидно, отдавая предпочтение россиянке.
В начале ноября стало известно, что изменивший пол мужчина Брайан Нгуен стал первым трансгендером, выигравшим региональный конкурс красоты, который проходил под эгидой "Мисс Америка". Стоит отметить, что эта победа вызвала неоднозначную реакцию у американского общества.