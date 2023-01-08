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Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР
Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:49
2023-01-08T15:49
2023-01-08T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
15:49 08.01.2023 (обновлено: 15:51 08.01.2023)
Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР
Минобороны России: поражены склады бригад ВСУ в районах Красного Лимана и Константиновки