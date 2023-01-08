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Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
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Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР
Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:49
2023-01-08T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
красный лиман
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безопасность, вооруженные силы украины, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
15:49 08.01.2023 (обновлено: 15:51 08.01.2023)
 
Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР

Минобороны России: поражены склады бригад ВСУ в районах Красного Лимана и Константиновки

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
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7 января, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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