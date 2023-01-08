https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843497288.html

Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР

Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023

Российские военные поразили склады двух украинских бригад в ДНР

Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:49

2023-01-08T15:49

2023-01-08T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

красный лиман

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.

красный лиман

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы рф