https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО - РИА Новости, 08.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM,... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:40

2023-01-08T15:40

2023-01-08T15:57

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

кременная

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также одну противорадиолокационную ракету HARM в районе Курдюмовки (ДНР).

донецкая народная республика

кременная

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф