https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО - РИА Новости, 08.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM,... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:40
2023-01-08T15:40
2023-01-08T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
кременная
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836713078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5a371226f354c7dc5d85ce84e06280.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также одну противорадиолокационную ракету HARM в районе Курдюмовки (ДНР).
донецкая народная республика
кременная
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836713078_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_06bea7530ff69f3229d77c1f960e42a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
15:40 08.01.2023 (обновлено: 15:57 08.01.2023)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО
Минобороны России: ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и десять снарядов РСЗО