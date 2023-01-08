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Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.01.2023
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:38
2023-01-08T15:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сообщили в Минобороны.
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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:38 08.01.2023 (обновлено: 15:47 08.01.2023)
 
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России сорвали контратаку на Донецком направлении и поразили 70 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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