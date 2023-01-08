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Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.01.2023

Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:38

2023-01-08T15:38

2023-01-08T15:47

специальная военная операция на украине

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безопасность

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военнослужащих и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап", - сообщили в Минобороны.

россия

донецкая народная республика

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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины