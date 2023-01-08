https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843471719.html
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:05
2023-01-08T12:05
2023-01-08T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 янв — РИА Новости. Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. В последние месяцы на Сватово-Кременском участке фронта идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города Кременная, но ее попытки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.По словам одного из российских бойцов, с осени украинское командование перебрасывает через Торское резервы, чтобы атаковать Кременную. "Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой", — рассказал агентству военнослужащий.В распоряжении РИА Новости оказались кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской техники. Видно, как горит один из пикапов. Под удар артиллерии попала и украинская бронемашина. Она прекратила движение, а часть выжившей пехоты эвакуировалась из-под огня. С 12:00 6-го до 24:00 7 января российские войска соблюдали режим тишины по всей линии фронта. Однако киевский режим отверг предложение о перемирии и продолжал наносить удары как по российским позициям, так и по жилым домам в городах и поселках Донбасса. Как заявили в Минобороны, все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены ответным огнем.
https://ria.ru/20230104/kremennaya-1842994429.html
кременная
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение украинской техники на Краснолиманском направлении
Российские военные накануне установления Россией режима прекращения огня уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики.
2023-01-08T12:05
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:05 08.01.2023 (обновлено: 14:16 08.01.2023)
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ с силовиками на Краснолиманском направлении