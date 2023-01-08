https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843471719.html

Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР

Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023

Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР

Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:05

2023-01-08T12:05

2023-01-08T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

кременная

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 янв — РИА Новости. Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. В последние месяцы на Сватово-Кременском участке фронта идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города Кременная, но ее попытки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.По словам одного из российских бойцов, с осени украинское командование перебрасывает через Торское резервы, чтобы атаковать Кременную. "Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой", — рассказал агентству военнослужащий.В распоряжении РИА Новости оказались кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской техники. Видно, как горит один из пикапов. Под удар артиллерии попала и украинская бронемашина. Она прекратила движение, а часть выжившей пехоты эвакуировалась из-под огня. С 12:00 6-го до 24:00 7 января российские войска соблюдали режим тишины по всей линии фронта. Однако киевский режим отверг предложение о перемирии и продолжал наносить удары как по российским позициям, так и по жилым домам в городах и поселках Донбасса. Как заявили в Минобороны, все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены ответным огнем.

https://ria.ru/20230104/kremennaya-1842994429.html

кременная

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинской техники на Краснолиманском направлении Российские военные накануне установления Россией режима прекращения огня уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. 2023-01-08T12:05 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)