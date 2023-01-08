Рейтинг@Mail.ru
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843471719.html
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР - РИА Новости, 08.01.2023
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:05
2023-01-08T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843474481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ca7e763bfecaff70f2c7c9bb3da4b46.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 янв — РИА Новости. Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. В последние месяцы на Сватово-Кременском участке фронта идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города Кременная, но ее попытки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.По словам одного из российских бойцов, с осени украинское командование перебрасывает через Торское резервы, чтобы атаковать Кременную. "Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой", — рассказал агентству военнослужащий.В распоряжении РИА Новости оказались кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской техники. Видно, как горит один из пикапов. Под удар артиллерии попала и украинская бронемашина. Она прекратила движение, а часть выжившей пехоты эвакуировалась из-под огня. С 12:00 6-го до 24:00 7 января российские войска соблюдали режим тишины по всей линии фронта. Однако киевский режим отверг предложение о перемирии и продолжал наносить удары как по российским позициям, так и по жилым домам в городах и поселках Донбасса. Как заявили в Минобороны, все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены ответным огнем.
https://ria.ru/20230104/kremennaya-1842994429.html
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинской техники на Краснолиманском направлении
Российские военные накануне установления Россией режима прекращения огня уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики.
2023-01-08T12:05
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843474481_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a22bd62b8976c66933c4d6ff5b1d13c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:05 08.01.2023 (обновлено: 14:16 08.01.2023)
 
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР

Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ с силовиками на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 янв — РИА Новости. Накануне вступления в силу объявленного Россией режима прекращения огня российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники в селе Торское в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
В последние месяцы на Сватово-Кременском участке фронта идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города Кременная, но ее попытки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.
Уничтожение украинской бронетехники группировкой Отважные - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 00:36Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Отважных" уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к Кременной
По словам одного из российских бойцов, с осени украинское командование перебрасывает через Торское резервы, чтобы атаковать Кременную.
"Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой", — рассказал агентству военнослужащий.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской техники. Видно, как горит один из пикапов. Под удар артиллерии попала и украинская бронемашина. Она прекратила движение, а часть выжившей пехоты эвакуировалась из-под огня.
С 12:00 6-го до 24:00 7 января российские войска соблюдали режим тишины по всей линии фронта. Однако киевский режим отверг предложение о перемирии и продолжал наносить удары как по российским позициям, так и по жилым домам в городах и поселках Донбасса. Как заявили в Минобороны, все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены ответным огнем.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКременнаяВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала