https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1840489284.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:19

2023-01-08T18:19

2023-01-08T19:00

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, пресечено действие восьми диверсионно-разведывательных групп. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 117 районов скопления живой силы и техники, 84 артиллерийских расчета, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили пять самолетов — Су-27, Су-24, два Су-25 и МиГ-29, пять беспилотников, десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".Кроме того, проведена операция возмездия за обстрел места размещения российских подразделений в Макеевке (ДНР). Нанесен массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в общежитиях №28 и №47 Краматорска. Погибло более 600 украинских военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 972 реактивные системы залпового огня, 7449 танков и других бронемашин, 3787 орудий полевой артиллерии и 7965 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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