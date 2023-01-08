https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1840489284.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T18:19
2023-01-08T18:19
2023-01-08T19:00
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, пресечено действие восьми диверсионно-разведывательных групп. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих.Параллельно ликвидированы 117 районов скопления живой силы и техники, 84 артиллерийских расчета, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили пять самолетов — Су-27, Су-24, два Су-25 и МиГ-29, пять беспилотников, десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".Кроме того, проведена операция возмездия за обстрел места размещения российских подразделений в Макеевке (ДНР). Нанесен массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в общежитиях №28 и №47 Краматорска. Погибло более 600 украинских военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 972 реактивные системы залпового огня, 7449 танков и других бронемашин, 3787 орудий полевой артиллерии и 7965 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 января 2023 года
За минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, пресечено действие восьми диверсионно-разведывательных групп. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы 117 районов скопления живой силы и техники, 84 артиллерийских расчета, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили пять самолетов — Су-27, Су-24, два Су-25 и МиГ-29, пять беспилотников, десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Кроме того, проведена операция возмездия за обстрел места размещения российских подразделений в Макеевке (ДНР). Нанесен массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в общежитиях №28 и №47 Краматорска. Погибло более 600 украинских военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 972 реактивные системы залпового огня, 7449 танков и других бронемашин, 3787 орудий полевой артиллерии и 7965 единиц автомобильной техники.