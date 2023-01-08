https://ria.ru/20230108/sotrudnichestvo-1843519399.html

Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен

Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен - РИА Новости, 08.01.2023

Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за развитие экономического сотрудничества с федеральной землей Гессен (Германия), сообщила в воскресенье... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T19:33

2023-01-08T19:33

2023-01-08T19:33

в мире

наталья гаврилица

роберта метсола

молдавия

гессен

германия

христианско-социальный союз

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за развитие экономического сотрудничества с федеральной землей Гессен (Германия), сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица завершила 8 января рабочий визит в Германию, где участвовала в заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге, а также встретилась с главой Европарламента Робертой Метсолой. "Перспективы активизации сотрудничества между Молдавией и федеральной землей Гессен рассматривались на встрече в Германии премьер-министра страны и премьер-министра земли Гессен Бориса Райна. Стороны отметили важность развития двусторонних отношений на многих уровнях. Гаврилица высказалась о возможности расширения сотрудничества в экономическом плане, выразив заинтересованность Молдавии в привлечении инвесторов из земли Гессен", - отмечается в сообщении пресс-службы молдавского кабмина. В правительстве подчеркнули, что власти Молдавии заинтересованы в привлечении "новых направлений инвестиций, таких как фармацевтическая или электронная продукция". По итогам встречи Гаврилица выразила признательность немецкой стороне за пожертвование молдавской полиции. "В ходе встречи глава исполнительной власти приветствовала сотрудничество между полицией земли Гессен и Главной инспекцией полиции Молдавии, подчеркнув вклад немецкой стороны в укрепление потенциала министерства внутренних дел. В ближайшее время эта инспекция МВД получит пожертвование от земли Гессен – две машины и 100 защитных жилетов", - подчеркнули в молдавском правительстве. В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже.

https://ria.ru/20230108/moldaviya-1843508588.html

молдавия

гессен

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, наталья гаврилица, роберта метсола, молдавия, гессен, германия, христианско-социальный союз, европарламент