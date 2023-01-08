Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/sotrudnichestvo-1843519399.html
Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен
Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен - РИА Новости, 08.01.2023
Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за развитие экономического сотрудничества с федеральной землей Гессен (Германия), сообщила в воскресенье... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T19:33
2023-01-08T19:33
в мире
наталья гаврилица
роберта метсола
молдавия
гессен
германия
христианско-социальный союз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за развитие экономического сотрудничества с федеральной землей Гессен (Германия), сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица завершила 8 января рабочий визит в Германию, где участвовала в заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге, а также встретилась с главой Европарламента Робертой Метсолой. "Перспективы активизации сотрудничества между Молдавией и федеральной землей Гессен рассматривались на встрече в Германии премьер-министра страны и премьер-министра земли Гессен Бориса Райна. Стороны отметили важность развития двусторонних отношений на многих уровнях. Гаврилица высказалась о возможности расширения сотрудничества в экономическом плане, выразив заинтересованность Молдавии в привлечении инвесторов из земли Гессен", - отмечается в сообщении пресс-службы молдавского кабмина. В правительстве подчеркнули, что власти Молдавии заинтересованы в привлечении "новых направлений инвестиций, таких как фармацевтическая или электронная продукция". По итогам встречи Гаврилица выразила признательность немецкой стороне за пожертвование молдавской полиции. "В ходе встречи глава исполнительной власти приветствовала сотрудничество между полицией земли Гессен и Главной инспекцией полиции Молдавии, подчеркнув вклад немецкой стороны в укрепление потенциала министерства внутренних дел. В ближайшее время эта инспекция МВД получит пожертвование от земли Гессен – две машины и 100 защитных жилетов", - подчеркнули в молдавском правительстве. В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже.
https://ria.ru/20230108/moldaviya-1843508588.html
молдавия
гессен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наталья гаврилица, роберта метсола, молдавия, гессен, германия, христианско-социальный союз, европарламент
В мире, Наталья Гаврилица, Роберта Метсола, Молдавия, Гессен, Германия, Христианско-социальный союз, Европарламент
19:33 08.01.2023
 
Власти Молдавии выступили за сотрудничество с федеральной землей Гессен

Премьер Молдавии Гаврилица высказалась за сотрудничество с федеральной землей Гессен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за развитие экономического сотрудничества с федеральной землей Гессен (Германия), сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица завершила 8 января рабочий визит в Германию, где участвовала в заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге, а также встретилась с главой Европарламента Робертой Метсолой.
"Перспективы активизации сотрудничества между Молдавией и федеральной землей Гессен рассматривались на встрече в Германии премьер-министра страны и премьер-министра земли Гессен Бориса Райна. Стороны отметили важность развития двусторонних отношений на многих уровнях. Гаврилица высказалась о возможности расширения сотрудничества в экономическом плане, выразив заинтересованность Молдавии в привлечении инвесторов из земли Гессен", - отмечается в сообщении пресс-службы молдавского кабмина.
В правительстве подчеркнули, что власти Молдавии заинтересованы в привлечении "новых направлений инвестиций, таких как фармацевтическая или электронная продукция".
По итогам встречи Гаврилица выразила признательность немецкой стороне за пожертвование молдавской полиции.
"В ходе встречи глава исполнительной власти приветствовала сотрудничество между полицией земли Гессен и Главной инспекцией полиции Молдавии, подчеркнув вклад немецкой стороны в укрепление потенциала министерства внутренних дел. В ближайшее время эта инспекция МВД получит пожертвование от земли Гессен – две машины и 100 защитных жилетов", - подчеркнули в молдавском правительстве.
В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 17:53
Власти Молдавии рассказали об уровне социальной защиты граждан
 
В миреНаталья ГаврилицаРоберта МетсолаМолдавияГессенГерманияХристианско-социальный союзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала