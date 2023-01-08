https://ria.ru/20230108/slapovskiy-1843483059.html

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский - РИА Новости, 08.01.2023

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский

Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:42

2023-01-08T13:42

2023-01-08T14:52

культура

россия

литература

театр

союз театральных деятелей россии

кино и сериалы

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей. Там уточнили, что Слаповский скончался сегодня утром после продолжительной тяжелой болезни. Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского университета, работал учителем русского языка и литературы в школе, корреспондентом саратовского радио и телевидения, был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала "Волга". Среди его книг — "Первое второе пришествие", "Анкета", "Качество жизни", "Синдром феникса". Был сценаристом сериалов "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок", и многих других, одним из соавторов фильма "Ирония судьбы. Продолжение".

https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, литература, театр, союз театральных деятелей россии, кино и сериалы