https://ria.ru/20230108/slapovskiy-1843483059.html
Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский
Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский - РИА Новости, 08.01.2023
Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский
Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:42
2023-01-08T13:42
2023-01-08T14:52
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей. Там уточнили, что Слаповский скончался сегодня утром после продолжительной тяжелой болезни. Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского университета, работал учителем русского языка и литературы в школе, корреспондентом саратовского радио и телевидения, был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала "Волга". Среди его книг — "Первое второе пришествие", "Анкета", "Качество жизни", "Синдром феникса". Был сценаристом сериалов "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок", и многих других, одним из соавторов фильма "Ирония судьбы. Продолжение".
https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литература, театр, союз театральных деятелей россии, кино и сериалы
Культура, Россия, Литература, Театр, Союз театральных деятелей России, Кино и сериалы
13:42 08.01.2023 (обновлено: 14:52 08.01.2023)
Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский
Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни после болезни
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей.
Там уточнили, что Слаповский скончался сегодня утром после продолжительной тяжелой болезни.
Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского университета, работал учителем русского языка и литературы в школе, корреспондентом саратовского радио и телевидения, был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала "Волга".
Среди его книг — "Первое второе пришествие", "Анкета", "Качество жизни", "Синдром феникса". Был сценаристом сериалов "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок", и многих других, одним из соавторов фильма "Ирония судьбы. Продолжение".