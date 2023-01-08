https://ria.ru/20230108/samolety-1843495813.html
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины - РИА Новости, 08.01.2023
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины
Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:39
2023-01-08T15:39
2023-01-08T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
харьковская область
в мире
су-27
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, харьковская область, в мире, су-27, су-24, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Харьковская область, В мире, Су-27, Су-24, Су-25
15:39 08.01.2023 (обновлено: 16:30 08.01.2023)
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины
Минобороны сообщило, что истребители ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины