https://ria.ru/20230108/samolety-1843495813.html

ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины

ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины - РИА Новости, 08.01.2023

ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины

Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:39

2023-01-08T15:39

2023-01-08T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

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воздушно-космические силы россии

харьковская область

в мире

су-27

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, харьковская область, в мире, су-27, су-24, су-25