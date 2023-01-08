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ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины - РИА Новости, 08.01.2023
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины
Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:39
2023-01-08T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
харьковская область
в мире
су-27
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29", - отмечает МО РФ.
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, харьковская область, в мире, су-27, су-24, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Харьковская область, В мире, Су-27, Су-24, Су-25
15:39 08.01.2023 (обновлено: 16:30 08.01.2023)
 
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины

Минобороны сообщило, что истребители ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила 5 украинских военных самолетов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииХарьковская областьВ миреСу-27Су-24Су-25
 
 
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