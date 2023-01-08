15:19 08.01.2023 (обновлено: 15:20 08.01.2023)
Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву
Пассажиры выкатившегося за взлетную полосу в Перми рейса "Победы" вылетели в Москву
© Фото : Уральская транспортная прокуратураСамолет авиакомпании "Победа", выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
Самолет авиакомпании "Победа", выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву, сообщили в пресс-службе "Победы".
В воскресенье утром самолёт авиакомпании "Победа" рейса Пермь-Москва при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиры не пострадали. Самолёт был отбуксирован на штатное место стоянки. Авиакомпания заменила борт.
"Самолет вылетел в 14.48 (по мск) в Москву", - говорится в сообщении.
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