https://ria.ru/20230108/samolet-1843492456.html

Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву

Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву - РИА Новости, 08.01.2023

Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву

Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву, сообщили в пресс-службе "Победы". РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:19

2023-01-08T15:19

2023-01-08T15:20

происшествия

пермь

москва

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пассажиры выкатившегося за ВПП в Перми самолета вылетели в Москву, сообщили в пресс-службе "Победы". В воскресенье утром самолёт авиакомпании "Победа" рейса Пермь-Москва при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиры не пострадали. Самолёт был отбуксирован на штатное место стоянки. Авиакомпания заменила борт.

https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html

пермь

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, москва