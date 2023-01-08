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Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий - РИА Новости, 08.01.2023
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Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий
Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий - РИА Новости, 08.01.2023
Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий
Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий, безопасность граждан обеспечивали более тысячи полицейских, сообщило МВД республики. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:40
2023-01-08T10:40
луганская народная республика
луганск
рождество христово
леонид пасечник
владимир путин
сергей шойгу
россия
общество
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий, безопасность граждан обеспечивали более тысячи полицейских, сообщило МВД республики. "В день накануне Рождества и праздничную ночь охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 1 тысячи сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка в указанный период допущено не было", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что в ЛНР проходили массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества. В Луганске, Алчевске, Антраците, а также других районах и населенных пунктах республики проходили ночные службы в храмах и церквях. В декабре прошлого года на сайте врио главы ЛНР Леонида Пасечника был опубликован указ, приостанавливающий действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество. Комендантский час на территории ЛНР был введен в середине марта. Он действовал с 21.00 до 5.00. В октябре Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях до 6.00. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
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луганская народная республика, луганск, рождество христово, леонид пасечник, владимир путин, сергей шойгу, россия, общество
Луганская Народная Республика, Луганск, Рождество Христово, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Общество
10:40 08.01.2023
 
Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий

В МВД ЛНР заявили, что рождественская ночь в республике прошла без происшествий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВерующие во время Рождественского богослужения
Верующие во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Верующие во время Рождественского богослужения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий, безопасность граждан обеспечивали более тысячи полицейских, сообщило МВД республики.
"В день накануне Рождества и праздничную ночь охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 1 тысячи сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка в указанный период допущено не было", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Отмечается, что в ЛНР проходили массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества. В Луганске, Алчевске, Антраците, а также других районах и населенных пунктах республики проходили ночные службы в храмах и церквях.
В декабре прошлого года на сайте врио главы ЛНР Леонида Пасечника был опубликован указ, приостанавливающий действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество. Комендантский час на территории ЛНР был введен в середине марта. Он действовал с 21.00 до 5.00. В октябре Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях до 6.00.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Мира в душе, покоя и крепости веры. Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 15:06
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили РождествоПравославные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.
 
Луганская Народная РеспубликаЛуганскРождество ХристовоЛеонид ПасечникВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияОбщество
 
 
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