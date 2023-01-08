https://ria.ru/20230108/rozhdestvo-1843462043.html

Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий

Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий - РИА Новости, 08.01.2023

Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий

Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий, безопасность граждан обеспечивали более тысячи полицейских, сообщило МВД республики. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:40

2023-01-08T10:40

2023-01-08T10:40

луганская народная республика

луганск

рождество христово

леонид пасечник

владимир путин

сергей шойгу

россия

общество

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий, безопасность граждан обеспечивали более тысячи полицейских, сообщило МВД республики. "В день накануне Рождества и праздничную ночь охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 1 тысячи сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка в указанный период допущено не было", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что в ЛНР проходили массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества. В Луганске, Алчевске, Антраците, а также других районах и населенных пунктах республики проходили ночные службы в храмах и церквях. В декабре прошлого года на сайте врио главы ЛНР Леонида Пасечника был опубликован указ, приостанавливающий действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество. Комендантский час на территории ЛНР был введен в середине марта. Он действовал с 21.00 до 5.00. В октябре Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях до 6.00. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843382165.html

луганская народная республика

луганск

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, луганск, рождество христово, леонид пасечник, владимир путин, сергей шойгу, россия, общество