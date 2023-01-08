Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий
В МВД ЛНР заявили, что рождественская ночь в республике прошла без происшествий
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВерующие во время Рождественского богослужения
Верующие во время Рождественского богослужения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в ЛНР прошла без происшествий, безопасность граждан обеспечивали более тысячи полицейских, сообщило МВД республики.
"В день накануне Рождества и праздничную ночь охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 1 тысячи сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка в указанный период допущено не было", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В декабре прошлого года на сайте врио главы ЛНР Леонида Пасечника был опубликован указ, приостанавливающий действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество. Комендантский час на территории ЛНР был введен в середине марта. Он действовал с 21.00 до 5.00. В октябре Пасечник продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях до 6.00.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
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