https://ria.ru/20230108/remont-1843462945.html

В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"

В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный" - РИА Новости, 08.01.2023

В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"

Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:56

2023-01-08T10:56

2023-01-08T10:56

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в 2022 году обновили причал "Стадион Лужники - Северный", расположенный в районе Хамовники. Примечательно, что с момента ввода в эксплуатацию в 1956 году этот объект ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что специалисты комплекса городского хозяйства восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов, заменили швартовые кнехты и отбойные устройства, установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали. Большая часть работ проводилась с баржи, на время ремонта причал был закрыт для швартовки судов.

https://ria.ru/20221122/konservatsiya-1833380287.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва