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В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный" - РИА Новости, 08.01.2023
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В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный" - РИА Новости, 08.01.2023
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"
Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:56
2023-01-08T10:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в 2022 году обновили причал "Стадион Лужники - Северный", расположенный в районе Хамовники. Примечательно, что с момента ввода в эксплуатацию в 1956 году этот объект ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что специалисты комплекса городского хозяйства восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов, заменили швартовые кнехты и отбойные устройства, установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали. Большая часть работ проводилась с баржи, на время ремонта причал был закрыт для швартовки судов.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
10:56 08.01.2023
 
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"

Заммэра Бирюков: в Москве капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники — Северный"

© Антон ДенисовВиды Москвы
Виды Москвы
© Антон Денисов
Виды Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в 2022 году обновили причал "Стадион Лужники - Северный", расположенный в районе Хамовники. Примечательно, что с момента ввода в эксплуатацию в 1956 году этот объект ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра пояснил, что специалисты комплекса городского хозяйства восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов, заменили швартовые кнехты и отбойные устройства, установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали. Большая часть работ проводилась с баржи, на время ремонта причал был закрыт для швартовки судов.
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