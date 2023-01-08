https://ria.ru/20230108/remont-1843462945.html
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный" - РИА Новости, 08.01.2023
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"
Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:56
2023-01-08T10:56
2023-01-08T10:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники - Северный" в Москве, с 1956 года этот объект ни разу капитально не ремонтировался, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в 2022 году обновили причал "Стадион Лужники - Северный", расположенный в районе Хамовники. Примечательно, что с момента ввода в эксплуатацию в 1956 году этот объект ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что специалисты комплекса городского хозяйства восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов, заменили швартовые кнехты и отбойные устройства, установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали. Большая часть работ проводилась с баржи, на время ремонта причал был закрыт для швартовки судов.
https://ria.ru/20221122/konservatsiya-1833380287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве провели капитальный ремонт причала "Стадион Лужники — Северный"
Заммэра Бирюков: в Москве капитально отремонтировали причал "Стадион Лужники — Северный"